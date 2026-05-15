Neue Details zum Programm Wer bespielt die Clubfloors bei der Nature One? 15.05.2026, 17:50 Uhr

i Techno im Postkartenmotiv: Mit 350 DJs im Line-up steigt die diesjährige Ausgabe der Nature One auf der Raketenbasis Pydna im Hunsrück. Thomas Niedermüller

Elf Wochen vor dem Festivalstart hat die Nature One die Liste der Clubfloors veröffentlicht. Mit dabei sind in diesem Jahr alte Bekannte, aber auch neue Gäste.

Als eines der bedeutendsten Technofestivals in Europa steigt die Nature One auch in diesem Jahr wieder zischen dem 30. Juli und dem 2. August auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Live zu erleben sind dort an besagtem Wochenende 350 DJs auf 20 Floors, darunter auch zahlreiche Technoclubs mit eigenen tanzbaren Angeboten zwischen House, Hardtechno, EDM und Dubstep.







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