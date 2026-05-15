Camping bei den „24 Stunden“ Expedition ins Dschungelcamp à la „Grüne Hölle“ Jürgen C. Braun 15.05.2026, 14:16 Uhr

i Ein Leben zwischen Bier und Borke: Marcus, Daniel und Carsten campieren mit weiteren Freunden an der Nordschleife, um das legendäre 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu erleben. Jürgen C. Braun

Max Verstappen ist der Star beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring? Na ja. Eigentlich sind die Fans der legendären Motorsportveranstaltung die Stars. Wir waren unterwegs in den Zeltstädten an der Nordschleife. Ein Leben zwischen Bier und Borke.

Einmal im Jahr, immer um diese Zeit, mitten in der Eifel: raus für eine ganze Woche! Keine Zivilisation, keine Etikette, keine Kinderstube. Unrasiert und nix für Menschen mit feinem Geruchssinn. Unter Gleichgesinnten in mit viel Kreativität aufgebauten Zeltstädten.







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