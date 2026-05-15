Expertin zu Gast bei der RZ Miese Maschen: Tipps gegen Betrug im Vortrags-Video 15.05.2026, 11:00 Uhr

i Carolin Blum vom Beratungszentrum beim Polizeipräsidium Koblenz Tim Kosmetschke

Immer wieder hört man von erfolgreichen Betrugsversuchen, bei denen gerissene Gauner vor allem Älteren Geld und Wertsachen abknöpfen. Wie kann man sich dagegen schützen? Bei unserer Zeitung gab eine Expertin jetzt Tipps. Ihr Vortrag im Video.

Immer wieder gelingt es dreisten Betrügern in Rheinland-Pfalz, vor allem Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Wie gerade vor wenigen Tagen in Mainz: Dort haben ein Mann und eine Frau einem 82-Jährigen Goldschmuck gestohlen, wie die Polizei berichtet.







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