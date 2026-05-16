Der spektakuläre mutmaßliche Raub samt Geiselnahme in Sinzig am vergangenen Freitag lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Kriminalitätsfeld, das selten geworden ist in Rheinland-Pfalz: Banküberfälle. Wir haben uns Zahlen besorgt und blicken zurück.
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Eine gute Woche nach dem Überfall auf die VR-Bank-Filiale in Sinzig (Kreis Ahrweiler) ist die Polizei weiterhin auf der Jagd nach dem oder den Tätern – und die Tat immer noch Gesprächsthema im nördlichen Rheinland-Pfalz. Über Stunden musste die Polizei von einer Geiselnahme in der Bank ausgehen, schließlich wurde ein SEK in die Räumlichkeiten beordert.