Tag der offenen Tür in Koblenz Heeresmusikkorps: Ein Großer Zapfenstreich für alle Claus Ambrosius 16.05.2026, 07:00 Uhr

i So eine Gelegenheit bietet sich nur alle paar Jubiläumsjahre: Aus Anlass seines 70-jährigen Bestehens lädt das Heeresmusikkorps Koblenz (hier vor dem Deutschen Eck unter Leitung von Major Holger Kolodziej, links) am 30. Mai zum Tag der offenen Tür in die Gneisenaukaserne auf der Horchheimer Höhe ein. Bundeswehr/Markus Dittrich

Ein Blick hinter Kasernentore, die sonst verschlossen bleiben: Das Heeresmusikkorps Koblenz lädt am 30. Mai zum Tag der offenen Tür ein – mit Konzerten, einer Mitspielprobe und einem erklärten Großen Zapfenstreich als Höhepunkt.

Wer die Gneisenaukaserne auf der Horchheimer Höhe hoch über Koblenz betreten will, ist im Regelfall Angehöriger der Bundeswehr oder hat einen anderen triftigen Grund, denn dort kommt längst nicht jeder hinein: Tore, Kontrollen, klare Wege – militärische Orte folgen eigenen Regeln.







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