Ein Blick hinter Kasernentore, die sonst verschlossen bleiben: Das Heeresmusikkorps Koblenz lädt am 30. Mai zum Tag der offenen Tür ein – mit Konzerten, einer Mitspielprobe und einem erklärten Großen Zapfenstreich als Höhepunkt.
Lesezeit 4 Minuten
Wer die Gneisenaukaserne auf der Horchheimer Höhe hoch über Koblenz betreten will, ist im Regelfall Angehöriger der Bundeswehr oder hat einen anderen triftigen Grund, denn dort kommt längst nicht jeder hinein: Tore, Kontrollen, klare Wege – militärische Orte folgen eigenen Regeln.