Fast 32 Jahre nach der Tat hat ein 81-Jähriger den Mord an Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Wir haben beim Landgericht Koblenz nachgefragt, wie es in dem Verfahren jetzt weiter geht.
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Die Koblenzer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Tatverdächtigen im Mordfall Amy Lopez erhoben, der nach seiner Festnahme im Februar in der Justizvollzugsanstalt Wittlich in Untersuchungshaft sitzt. Fast 32 Jahre nach dem grausamen Verbrechen auf der Festung Ehrenbreitstein könnte dem 81-Jährigen jetzt also der Prozess gemacht werden.