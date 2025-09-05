Am Dienstag sind in Koblenz-Lützel rund 500 Haushalte plötzlich ohne Gas. Jetzt können fast alle wieder heizen und warm duschen - schneller als zunächst gedacht.

Koblenz (dpa/lrs) – Nachdem in Koblenz rund 500 Haushalte zwischenzeitlich ohne Gas waren, ist die Versorgung fast komplett wieder hergestellt. Nach Angaben des Netzbetreibers Energienetze Mittelrhein (enm) ist die Störung für 90 Prozent der Haushalte wieder behoben. Nur in der Mayener Straße dauerten die Arbeiten noch an. Sie sollten aber im Laufe des Tages abgeschlossen sein, erklärte der Netzbetreiber.

Am Dienstag hatte ein Wasserrohrbruch die Gasleitungen im Stadtteil Lützel geflutet. Die Hauptaufgabe bestand darin, die Leitungen von Wasser zu befreien. Anders als zunächst befürchtet, mussten die Leitungen nicht mit einem Spezialgerät gereinigt werden.