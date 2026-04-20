Der Brand in einer Recyclingfirma verursacht einen hohen Schaden. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Nun läuft die Suche nach der Ursache.

Lustadt (dpa/lrs) - Bei dem Feuer in einer Recyclingfirma in Lustadt im Kreis Germersheim ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Ursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Der Brand war am Montag gegen 14.30 Uhr in einer Lagerhalle für Elektroschrott ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht zum Dienstag. Niemand wurde verletzt.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nicht ungefährlich, mehrere Druckgasbehälter konnten aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht und ein Diesel-Tank geschützt werden. Die Feuerwehr hatte die Flammen rund zweieinhalb Stunden nach dem ersten Alarm unter Kontrolle, sie war lange mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Feuerwehr waren bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Durch den Brand entstand eine Rauchsäule, die weit in der Region zu sehen war. Anwohner wurden über die Warnapp Nina aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Messungen von Luft, Boden und Gewässern hätten keine erhöhten Schadstoffe ergeben, sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Granulat und Druckgasbehälter lagerten in der Halle

Für die Löscharbeiten wurden große Teile der Lagerhalle mit einem Bagger abgerissen. Um das Kunststoffgranulat zu löschen, wurde es schichtweise umgeklappt. Ebenfalls in der Halle gelagerte Druckgasbehälter hätten geborgen und gekühlt werden können. «Von ihnen geht keine Gefahr mehr aus.» Ein Diesel-Tank mit rund 5.000 Litern unter der Halle sei von dem Feuer nicht betroffen gewesen. Das Feuer sei in einem von vier Lagerhallenkomplexen ausgebrochen. Eine Nachbarhalle sei leicht beschädigt worden.