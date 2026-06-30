HELFT UNS LEBEN Ein neues Zuhause für Vereine in Bad Neuenahr-Ahrweiler Hannah Klein 30.06.2026, 12:51 Uhr

i Ein Ehrenamtszentrum soll fünf Jahre nach der Flut im ehemaligen Haus der Jugend in Bad Neuenahr-Ahrweiler entstehen. Stellvertretend für HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, überreichen die Erste Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer (links) und ihr Stellvertreter Lars Hennemann (rechts) einen Scheck in Höhe von 80.000 Euro an Nick Falkner. Er ist der Gründer der Stiftung Ahrtal, die das Porjekt umsetzt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Eine Flutruine wird zum Begegnungsort: In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein Ehrenamtszentrum entstehen. HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation unserer Zeitung, unterstützt die Stiftung Ahrtal mit einer Spende im Wert von 80.000 Euro. Das ist geplant.

Wenige Zentimeter unterhalb der Zimmerdecke endet der Putz. Darunter: rohes Mauerwerk. Von Raum zu Raum wiederholt sich das Bild. Der schmale Streifen Putz ist ein Marker. Er zeigt, wie hoch das Wasser in dem alten Haus in der Peter-Friedhofen-Straße 2 in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor fünf Jahren stand.







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