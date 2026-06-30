Eine Flutruine wird zum Begegnungsort: In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein Ehrenamtszentrum entstehen. HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation unserer Zeitung, unterstützt die Stiftung Ahrtal mit einer Spende im Wert von 80.000 Euro. Das ist geplant.
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Wenige Zentimeter unterhalb der Zimmerdecke endet der Putz. Darunter: rohes Mauerwerk. Von Raum zu Raum wiederholt sich das Bild. Der schmale Streifen Putz ist ein Marker. Er zeigt, wie hoch das Wasser in dem alten Haus in der Peter-Friedhofen-Straße 2 in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor fünf Jahren stand.