Museen, Burgen und Schlösser kostenlos entdecken: In den Sommerferien erhalten alle unter 18 Jahren freien Eintritt in die landeseigenen Kulturstätten. Das Land versteht die Aktion als Test für mehr kulturelle Teilhabe.
Lesezeit 2 Minuten
Pünktlich zum Beginn der Sommerferien hat die neue Landesregierung ihre erste größere kulturpolitische Initiative für Kinder und Jugendliche gestartet: Bis zum 9. August erhalten alle unter 18 Jahren freien Eintritt in die landeseigenen Museen, Burgen und Schlösser sowie in das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein.