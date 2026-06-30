Ferienprogramm Kultur Land öffnet Kultur für junge Menschen Claus Ambrosius 30.06.2026, 09:33 Uhr

i Ende vergangener Woche konnten Kinder schon vom freien Eintritt auf die Festung Ehrenbreistein profitieren: Dort präsentierte Kulturminister Sven Teuber (von links) zusammen mit Staatssekretärin Vanessa Fischer, Staatssekretär Denis Alt und Heike Otto, Generaldirektorin Kulturelles Erbe, die Ferienaktion der Landesregierung. Claus Ambrosius

Museen, Burgen und Schlösser kostenlos entdecken: In den Sommerferien erhalten alle unter 18 Jahren freien Eintritt in die landeseigenen Kulturstätten. Das Land versteht die Aktion als Test für mehr kulturelle Teilhabe.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien hat die neue Landesregierung ihre erste größere kulturpolitische Initiative für Kinder und Jugendliche gestartet: Bis zum 9. August erhalten alle unter 18 Jahren freien Eintritt in die landeseigenen Museen, Burgen und Schlösser sowie in das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein.







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