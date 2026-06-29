Hitzeschäden an Autobahnen
Trotz Abkühlung: Tempo 60 auf A48-Brücke gilt noch
Auf mehreren Autobahnen kam es zu Sperrungen, etwa auf der A1 in der Eifel. Doch insgesamt kam Rheinland-Pfalz noch glimpflich d
Auf mehreren Autobahnen kam es zu Sperrungen, etwa auf der A1 in der Eifel. Doch insgesamt kam Rheinland-Pfalz noch glimpflich davon, was Hitzeschäden anging.
Bernd Wüstneck/dpa

Eine lange Liste von Hitzeschäden hat die Autobahn GmbH in den vergangenen Tagen veröffentlicht – auch mehrere Streckenabschnitte in Rheinland-Pfalz wurden genannt, darunter die Bendorfer Brücke. Wie geht es nun nach Ende der Hitzewelle weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Über die Abkühlung zu Wochenbeginn freuen sich wohl die allermeisten Menschen in Rheinland-Pfalz – und auch bei den Autobahn- und Straßenmeistereien dürfte man durchatmen. Schließlich kann Extremhitze zu Schäden oder Behinderungen führen – wie an der Bendorfer Autobahnbrücke (A48), auf der wegen Höhenversätzen die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert werden musste.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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