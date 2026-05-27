Sanierung in Ahrweiler
Aus dem Haus der Jugend wird das Ehrenamtszentrum
Nun herrscht Gewissheit: Aus dem ehemaligen Haus der Jugend in Ahrweiler wird das Ehrenamtszentrum.
Nun herrscht Gewissheit: Aus dem ehemaligen Haus der Jugend in Ahrweiler wird das Ehrenamtszentrum.
Lars Tenorth

Aus dem ehemaligen Haus der Jugend in Ahrweiler wird das Ehrenamtszentrum. So fällt das Statement der Stadtverwaltung aus, und das sind zunächst die weiteren Schritte der Stiftung Ahrtal. 

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Glücklich zeigt sich Nick Falkner, Vorsitzender der Stiftung Ahrtal, über die positive Entscheidung des Stadtrates Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Ehrenamtszentrum. Denn jetzt gibt es für das Vorhaben der Stiftung Gewissheit. Aus dem Haus der Jugend in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das durch die Flut im Jahr 2021 stark beschädigt wurde, wird das Ehrenamtszentrum.

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