Zwei Frauen in RLP sind zuletzt von ihren Ex-Partnern getötet worden. Elektronische Fußfesseln hätten das Leben der Opfer vielleicht retten können. Wir haben mit der Kripo-Gewerkschaft darüber gesprochen, wie das System in der Realität funktioniert.
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Gleich zwei brutale Gewaltverbrechen haben die Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen erschüttert. In Ebernhahn (Westerwaldkreis) wird eine 67-jährige Frau mit einem Hammer erschlagen. Bei Müsch (Kreis Ahrweiler) verblutet eine 29-Jährige aus Wirft nach mehreren Stichverletzungen in ihrem Auto.