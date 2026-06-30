Gewaltschutz gegen Frauen „Elektronische Fußfessel ist ein probates Mittel“ Dirk Eberz 30.06.2026, 06:00 Uhr

i Elektronische Fußfesseln sollen Frauen künftig besser davor schützen, Opfer von Gewalt zu werden. In Spanien ist die Zahl der Femizide dadurch in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wir haben mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Christian Soulier, über Stärken und Schwächen des neuen Gewaltschutzgesetzes gesprochen. Arne Dedert. Arne Dedert/dpa

Zwei Frauen in RLP sind zuletzt von ihren Ex-Partnern getötet worden. Elektronische Fußfesseln hätten das Leben der Opfer vielleicht retten können. Wir haben mit der Kripo-Gewerkschaft darüber gesprochen, wie das System in der Realität funktioniert.

Gleich zwei brutale Gewaltverbrechen haben die Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen erschüttert. In Ebernhahn (Westerwaldkreis) wird eine 67-jährige Frau mit einem Hammer erschlagen. Bei Müsch (Kreis Ahrweiler) verblutet eine 29-Jährige aus Wirft nach mehreren Stichverletzungen in ihrem Auto.







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