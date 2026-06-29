Wie inszeniert man eines der düstersten Musicals der Theatergeschichte in der Abendsonne? Das Koblenzer Regieteam setzt bei „Sweeney Todd“ auf eine radikal neue Ästhetik.
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Es gibt Stücke, zu denen Regisseure in ihrer Laufbahn mehrfach zurückkehren: Für Markus Dietze, den Intendanten des Theaters Koblenz, gehört Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ zu diesen Werken. Es ist ein Brückenschlag zu den Anfängen: Gleich in seiner ersten Koblenzer Spielzeit 2009/2010 inszenierte Dietze den Musicalhit in deutscher Sprache im Großen Haus.