Musical in Koblenz „Sweeney Todd“: Mord in der Abendsonne Claus Ambrosius 29.06.2026, 14:42 Uhr

i Respekt: Das Ensemble von "Sweeney Todd" hat eine heiße Probenphase auf der Freilichtbühne der Festung Ehrenbreitstein hinter sich, Premiere ist am Samstag, dem 4. Juli. Isa Steinhäuser

Wie inszeniert man eines der düstersten Musicals der Theatergeschichte in der Abendsonne? Das Koblenzer Regieteam setzt bei „Sweeney Todd“ auf eine radikal neue Ästhetik.

Es gibt Stücke, zu denen Regisseure in ihrer Laufbahn mehrfach zurückkehren: Für Markus Dietze, den Intendanten des Theaters Koblenz, gehört Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ zu diesen Werken. Es ist ein Brückenschlag zu den Anfängen: Gleich in seiner ersten Koblenzer Spielzeit 2009/2010 inszenierte Dietze den Musicalhit in deutscher Sprache im Großen Haus.







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