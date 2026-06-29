Schutz von sensiblen Daten
Landesregierung prüft Alternativen zu US-Software
Was passiert, wenn US-Präsident Donald Trump – bildlich gesprochen – den Aus-Knopf für US-Software in Europa drückt?
Was passiert, wenn US-Präsident Donald Trump – bildlich gesprochen – den Aus-Knopf für US-Software in Europa drückt?
Alex Brandon. Alex Brandon/AP/dpa

Die Europäische Kommission präsentierte kürzlich ein Paket zur technologischen Souveränität. Das Ziel: mehr digitale Autonomie in und für Europa. Wie schätzt die neue schwarz-rote Landesregierung das Thema ein? Plant sie die Abkehr von US-Software?

Lesezeit 2 Minuten
Was passiert, wenn US-Präsident Donald Trump – bildlich gesprochen – den Aus-Knopf für US-Software in Europa drückt? Ein völlig unrealistisches Szenario, meinen Sie? Fakt ist: Die Trump-Regierung regelt bereits die Nutzung leistungsstarker KI-Modelle.

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Rheinland-PfalzPolitik

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