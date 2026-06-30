Ein dramatischer Badeunfall im Kreis Altenkirchen endet glimpflich, doch leider kommt in solchen Fällen oft jede Hilfe zu spät. Laut Innenministerium ertranken in den vergangenen fünf Jahren mehr als 60 Menschen in Rheinland-Pfalz – meistens Männer.
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Mit der Hitze der vergangenen Tage geht eine traurige Bilanz einher: Deutschlandweit kamen laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) allein am vergangenen Wochenende mindestens 26 Menschen bei Badeunfällen ums Leben oder gelten als vermisst, hatte die Gesellschaft am Montag bekannt gegeben.