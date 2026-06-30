Alarmierende Badeunfall-Bilanz Seit 2020 ertranken mehr als 60 Menschen in RLP Anke Mersmann 30.06.2026, 12:48 Uhr

i Die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) hat eine traurige Bilanz allein vom vergangenen Wochenende ziehen müssen: Deutschlandweit ertranken mehr als 20 Menschen beim Baden. Dass unter den Opfern nicht auch ein kleiner Junge aus dem Westerwald war, ist vier Kindern zu verdanken. Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

Ein dramatischer Badeunfall im Kreis Altenkirchen endet glimpflich, doch leider kommt in solchen Fällen oft jede Hilfe zu spät. Laut Innenministerium ertranken in den vergangenen fünf Jahren mehr als 60 Menschen in Rheinland-Pfalz – meistens Männer.

Mit der Hitze der vergangenen Tage geht eine traurige Bilanz einher: Deutschlandweit kamen laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) allein am vergangenen Wochenende mindestens 26 Menschen bei Badeunfällen ums Leben oder gelten als vermisst, hatte die Gesellschaft am Montag bekannt gegeben.







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