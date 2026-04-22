Noch vor der Konstituierung des neuen rheinland-pfälzischen Landtags wollen CDU, SPD und Grüne mit einer Zweidrittelmehrheit die Verfassung ändern, um die AfD auszubremsen. Dieses Vorhaben ist grundfalsch, kommentiert Redakteur Christian Kunst.

Eines gilt es, gleich festzuhalten: Jeder, der sich ernsthaft mit der AfD auseinandersetzt, muss zu dem Schluss kommen, dass große Teile dieser Partei eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Die Strategie der Rechtsaußen ist klar: Sie wollen und können die Demokratie nicht mit einem Federstrich abschaffen, aber sie wollen sie aushöhlen und delegitimieren, wie es Donald Trump in den USA oder Viktor Orban in Ungarn vorgemacht hat. Insofern ist es richtig, das Agieren einer Partei, die bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz fast 20 Prozent der Stimmen bekommen hat, sehr genau zu beobachten.

Trotzdem, nein, genau deshalb ist es grundfalsch, dieser Partei durch eine Verfassungsänderung das parlamentarische Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu entreißen. Dies gleich aus mehreren Gründen. Erstens gibt dieses Vorhaben jenen Kritikern Futter, die den sogenannten Altparteien vorwerfen, sich letztlich mithilfe von Taschenspielertricks undemokratisch zu verhalten. Und tatsächlich ist es schon befremdlich und mit Blick auf die Demokratie fragwürdig, wenn eine Zweidrittelmehrheit die rheinland-pfälzische Verfassung so ändert, dass die Repräsentanten von jedem fünften Wähler im Land eines Teils ihrer parlamentarischen Rechte beraubt werden.

Die AfD wird dies nutzen, um sich einmal mehr als Opfer zu stilisieren

Dies ist zweitens auch deshalb fatal, weil die AfD diese Volte der „Altparteien“ nutzen wird, um sich einmal mehr als Opfer zu stilisieren. Man mag eine solche Verfassungsänderung mit dem Argument einer wehrhaften Demokratie rechtfertigen, wenn es etwa um die Wahl der Verfassungsrichter geht oder die Auflösung des Parlaments – wie dies schon in ostdeutschen Bundesländern geschehen ist. Dort ging es aber tatsächlich um die Funktionsfähigkeit, den Kern der Demokratie, der bedroht war.

Doch mit der Einsetzung von Untersuchungsausschüssen lässt sich eine Demokratie nicht aushöhlen. Sie sind vielmehr ein zentrales Recht der Opposition, das gerade bei einer so überwältigenden Mehrheit der potenziellen neuen Großen Koalition in Rheinland-Pfalz immanent wichtig ist. Dies mit den Stimmen der künftig oppositionellen Grünen auszuhöhlen, ist ein fragwürdiger Vorgang.

Mit einer klugen und bürgernahen Politik auf Normalmaß schrumpfen lassen

Drittens ist die Gefahr groß, dass sich CDU und SPD damit ins eigene Fleisch schneiden. Denn eigentlich bestünde angesichts des offenbar guten Klimas bei den Koalitionsverhandlungen und einer satten Mehrheit im Landtag die große Chance, die erstarkte AfD mit einer klugen und bürgernahen Politik auf Normalmaß schrumpfen zu lassen.

Stattdessen könnte die Verfassungsänderung zum Geburtsfehler der Großen Koalition werden. Die AfD wird dies für ihre Zwecke propagandistisch auszunutzen wissen. Und ganz nebenbei nehmen sich die anderen Fraktionen die Chance, die Rechtsaußen in diversen von ihr eingesetzten U-Ausschüssen inhaltlich zu stellen und eventuell sogar bloßzustellen. Nur gute Politik und positive Botschaften schwächen die AfD. Eine rechtliche Beschränkung ihrer Rechte darf nur das letzte Mittel sein.