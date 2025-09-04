Auf Antipasti, Pizza und Rotwein folgen im traditionellen italienischen Menü nicht nur Espresso und Grappa, sondern auch ein Dessert. Und ein Dessert mit italienischen Vibes will nun auch der Pizzahersteller Dr. Oetker Werk in seinem Werk in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) vom Band rollen lassen – und das auch noch auf knusprigem Pizzaboden. Kein Scherz! Was geplant ist, wie es dazu kommt und wann man probieren kann, all das haben wir von der Pressestelle von Dr. Oetker erfahren.

Anlass für diese süße Überraschung ist der 40. Geburtstag des Pizza-Klassikers „Ristorante“. Der Verkaufsschlager wird bereits seit 1985 hergestellt und verspricht „italienischen Genuss wie beim Italiener“. Und zum 40. Jahrestag seines Verkaufsschlagers hat sich der Pizzaproduzent eine süße Überraschung ausgedacht – und die fällt natürlich auch italienisch aus.

Ab Mitte September für kurze Zeit im Handel

Schon ab Mitte September soll das Produkt im Handel erhältlich sein – allerdings nur für kurze Zeit. Neben Salami, Tonno und vielen weiteren Arten kommt nun Sorte Numero 17 auf den Markt. Zum runden Geburtstag überrascht Dr. Oetker Mitte September 2025 mit der süßen Variante „Ristorante Pizza à la Tiramisu“.

Was auf den ersten Blick überraschen würde, erklärt die Pressestelle, das überzeuge allerdings schon auf den ersten Biss. Die klassische „Ristorante“, die in 16 verschiedenen Sorten erhältlich ist, bekommt damit eine süße Neuinterpretation. „Als limitierte Birthday Edition vereint die Pizza à la Tiramisu den unverwechselbar dünnen und knusprigen Ristorante Pizzaboden mit einer feinen Mascarpone-Creme. Coffee-Cream-Mascarpone-Spots und Amarettini-Stückchen verleihen der Komposition das gewisse Etwas. Abgerundet wird die süße Kreation durch Kakaopulver.“ Die süße Variante der „Ristorante“ sei ein echtes Highlight für Liebhaberinnen und Liebhaber des „italienischen Dessert-Klassikers, die offen für neue Geschmackserlebnisse seien“, erklärt der Lebensmittelhersteller zu dem neuen Produkt, das im Werk in Wittlich hergestellt wird, wo die Pizza schon mit langer Tradition vom Band läuft.

Als „süßer Impuls zum Jubiläum“

„Unsere ,Ristorante’ hat zu ihrem 40. Geburtstag ein echtes Highlight verdient, das wir mit der Birthday Edition Ristorante Pizza à la Tiramisu liefern! Ein süßer Impuls zum Jubiläum, den man nicht verpassen sollte!“ sagt Marjana Weleda, Brand Managerin bei Oetker. „Wenn ein Sortiment so lange im Markt Bestand hat, muss es etwas Besonderes sein. Die Geschichte von Ristorante ist von Tradition und mutigen Ideen geprägt. Für viele Verbraucher ist sie die Tiefkühlpizza, mit der sie aufgewachsen sind“, ist die Pressestelle überzeugt.