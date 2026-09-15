Die RZ-Sprechstunden bieten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, sich über die digitalen Angebote unserer Zeitung zu informieren und offene Fragen zu klären. Die Veranstaltungen finden am Samstag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr im MediaMarkt, Carl-Zeiss-Straße 8, Koblenz, sowie am Samstag, 26. September, von 11 bis 14 Uhr im MediaMarkt, Wöllsteiner Straße 10, Bad Kreuznach, statt.
Der nächste digitale Schritt: die RZ-App
E-Paper, Nachrichten, Podcasts, Spiele und exklusive Inhalte demnächst in einer Anwendung vereint. Im Digitalen war die Rhein-Zeitung bereits früh unterwegs. Mit einer neuen App gehen wir den nächsten Schritt.
Mitarbeiter unserer Zeitung stehen bereit, um im Umgang mit Tablets und Smartphones zu beraten. Die Teilnehmer erhalten Tipps zur Nutzung der digitalen Angebote, darunter das neue E-Paper und die App, die Nachrichten und Hintergründe aus der Region und der Welt umfasst. Ein Augenmerk liegt auf der Registrierung und Verwaltung des eigenen Profils, um die digitalen Angebote optimal zu nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die gleichzeitige Nutzung auf bis zu drei Geräten pro Account. Kommen Sie einfach vorbei: ohne Termin, ohne Anmeldung. red
Infos unter rhein-zeitung.de/sprechstunde