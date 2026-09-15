Die RZ-Sprechstunden im September helfen, unsere Angebote auf Tablet und Smartphone optimal nutzen zu können. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – und die Teilnahme ist kostenlos.

Die RZ-Sprechstunden bieten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, sich über die digitalen Angebote unserer Zeitung zu informieren und offene Fragen zu klären. Die Veranstaltungen finden am Samstag, 19. September, von 10 bis 13 Uhr im MediaMarkt, Carl-Zeiss-Straße 8, Koblenz, sowie am Samstag, 26. September, von 11 bis 14 Uhr im MediaMarkt, Wöllsteiner Straße 10, Bad Kreuznach, statt.

Mitarbeiter unserer Zeitung stehen bereit, um im Umgang mit Tablets und Smartphones zu beraten. Die Teilnehmer erhalten Tipps zur Nutzung der digitalen Angebote, darunter das neue E-Paper und die App, die Nachrichten und Hintergründe aus der Region und der Welt umfasst. Ein Augenmerk liegt auf der Registrierung und Verwaltung des eigenen Profils, um die digitalen Angebote optimal zu nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die gleichzeitige Nutzung auf bis zu drei Geräten pro Account. Kommen Sie einfach vorbei: ohne Termin, ohne Anmeldung. red

Infos unter rhein-zeitung.de/sprechstunde