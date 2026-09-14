Mobile Praxen in RLP unterwegs Warum Ärzte vorsichtig sind: „Ich will nur ein Rezept“ Nina Legler 14.09.2026, 17:00 Uhr

i Viele Patienten kommen für ein Rezept in die Mobile Arztpraxis. Doch ohne die Krankengeschichte zu kennen, kann der Mediziner vor Ort keine Medikamente verschreiben. David Inderlied. picture alliance/dpa

Der Mediziner Peter Bunders behandelt in ganz RLP Patienten in der Mobilen Arztpraxis. Und genau das stellt ihn auch vor Herausforderungen – denn nicht bei jedem Besucher kann er die Krankengeschichte digital einsehen. Aber wie geht er damit um?

Ein unbekanntes Gesicht, eine lange Liste von Beschwerden – und keine verlässliche Patientenakte. Sobald ein neuer Arztbesucher die Stufen der Mobilen Praxis erklimmt, ist für Allgemeinmediziner Peter Bunders Vorsicht geboten. Denn im Gegensatz zum niedergelassenen Hausarzt, der seine Patientinnen und Patienten oft schon seit Jahren kennt, sind die Menschen für den mobilen Mediziner ein unbeschriebenes Blatt.







Artikel teilen

Artikel teilen