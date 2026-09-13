Hilfe bei Versorgungsengpässen Rollende Praxen in RLP: Immer da, wo Hausärzte fehlen Nina Legler 13.09.2026, 06:00 Uhr

i Peter Bunders, Facharzt für Allgemeinmedizin, fährt mit der Mobilen Arztpraxis durch ganz Rheinland-Pfalz und kümmert sich um die Patienten, die gerade keinen Hausarzt haben. Nina Legler

Der Hausarztmangel in der Region verschärft sich, viele Praxissitze bleiben unbesetzt. Seit zwei Jahren fahren deshalb zwei Mobile Arztpraxen durch ganz RLP und kümmern sich um die Versorgung von Patienten. Aber ist das wirklich eine Dauerlösung?

Ob in Idar-Oberstein, Plaidt oder Ochtendung – wo die Mobilen Arztpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) RLP unterwegs sind, ist eines klar: Hier mangelt es an Hausärzten. Um dieses Problem anzugehen, fahren die Praxen auf vier Rädern durch ganz Rheinland-Pfalz und machen genau da Halt, wo die medizinische Versorgung wegzubrechen droht.







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