Der Hausarztmangel in der Region verschärft sich, viele Praxissitze bleiben unbesetzt. Seit zwei Jahren fahren deshalb zwei Mobile Arztpraxen durch ganz RLP und kümmern sich um die Versorgung von Patienten. Aber ist das wirklich eine Dauerlösung?
Lesezeit 4 Minuten
Ob in Idar-Oberstein, Plaidt oder Ochtendung – wo die Mobilen Arztpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) RLP unterwegs sind, ist eines klar: Hier mangelt es an Hausärzten. Um dieses Problem anzugehen, fahren die Praxen auf vier Rädern durch ganz Rheinland-Pfalz und machen genau da Halt, wo die medizinische Versorgung wegzubrechen droht.