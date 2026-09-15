Alte Anlage in Traben-Trarbach Warum der Cyberbunker noch immer nicht verkauft ist Katharina de Mos 15.09.2026, 06:00 Uhr

i Versteckt und verlassen im Wald einer Anhöhe liegt die Anlage des sogenannten Cyberbunkers, in dem Kriminelle über Jahre ein illegales Rechenzentrum betrieben haben (Aufnahme mit einer Drohne). Harald Tittel/dpa

54 Interessenten wollen den Ex-Bundeswehr-Bunker in Traben-Trarbach kaufen. Worauf das Land jetzt wartet und warum der Stadtbürgermeister wenig Hoffnung auf den Zuschlag hat.

Schon sieben Jahre ist es her, dass 650 Polizisten den Traben-Trarbacher Cyberbunker stürmten und alles konfiszierten, was sie darin fanden. Darunter Hunderte Server, Laptops, Telefone mit spezieller Verschlüsselungstechnologie, Bargeld und das Hab und Gut von Menschen, die sich für ein Leben auf dem Bunkergelände entschieden hatten.







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