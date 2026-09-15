54 Interessenten wollen den Ex-Bundeswehr-Bunker in Traben-Trarbach kaufen. Worauf das Land jetzt wartet und warum der Stadtbürgermeister wenig Hoffnung auf den Zuschlag hat.
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Schon sieben Jahre ist es her, dass 650 Polizisten den Traben-Trarbacher Cyberbunker stürmten und alles konfiszierten, was sie darin fanden. Darunter Hunderte Server, Laptops, Telefone mit spezieller Verschlüsselungstechnologie, Bargeld und das Hab und Gut von Menschen, die sich für ein Leben auf dem Bunkergelände entschieden hatten.