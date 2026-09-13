Auftritt in der EPG Arena „Schöne neue Welt“: Paul Panzer kommt nach Koblenz Stefan Schalles 13.09.2026, 07:00 Uhr

i Bringt sein aktuelles Programm am 31. Oktober in der Koblenzer EPG Arena auf die Bühne: Paul Panzer. Publiks

In seinem aktuellen Programm streift Paul Panzer durch die (vermeintlich) schöne neue Welt – und gelangt dabei schnell in die Hölle. Live zu erleben ist er nun auch in Koblenz.

Wer die Programme von Paul Panzer noch einmal Revue passieren lässt, erkennt in den vergangenen Jahren eine klare Tendenz: Auf die vom Pech verfolgten „Glücksritter“ 2017 folgte zwei Jahre später bereits die „Midlife Crisis“, 2023 drohte dann die „Apaulkalypse“, ehe das aktuelle Programm unter dem Titel „Schöne neue Welt“ zunächst mal einen Lichtblick versprach – wäre da nicht der zweite Teil mit dem Zusatz „Welcome to Hell“.







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