Kritik aus dem Raum Koblenz
Dicke Luft bei den Freien Wählern Rheinland-Pfalz 
Eine Fahne mit der Aufschrift „Freie Wähler Rheinland-Pfalz“ steht auf einem Tisch. Bei der Landtagswahl im März scheiterte die
Eine Fahne mit der Aufschrift „Freie Wähler Rheinland-Pfalz“ steht auf einem Tisch. Bei der Landtagswahl im März scheiterte die Partei an der 5-Prozent-Hürde. Das wirkt nach.
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert bei den Freien Wählern RLP meldet sich der Koblenzer Kreisvorstand zu Wort: Er wirft der Parteispitze mangelnde Aufarbeitung der Landtagswahl vor und fordert einen Landesparteitag. 

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz hat der Kreisvorstand der Freien Wähler Koblenz eine Debatte über die Zukunft der Landespartei ausgelöst. Kreisvorsitzender Dennis Graf und sein Stellvertreter Marco Degen, ehemals Landesschatzmeister der Freien Wähler, fordern erneut einen Landesparteitag.
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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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