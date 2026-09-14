Kritik aus dem Raum Koblenz Dicke Luft bei den Freien Wählern Rheinland-Pfalz Anke Mersmann 14.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine Fahne mit der Aufschrift „Freie Wähler Rheinland-Pfalz“ steht auf einem Tisch. Bei der Landtagswahl im März scheiterte die Partei an der 5-Prozent-Hürde. Das wirkt nach. Michael Brandt. picture alliance/dpa

Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert bei den Freien Wählern RLP meldet sich der Koblenzer Kreisvorstand zu Wort: Er wirft der Parteispitze mangelnde Aufarbeitung der Landtagswahl vor und fordert einen Landesparteitag.

Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz hat der Kreisvorstand der Freien Wähler Koblenz eine Debatte über die Zukunft der Landespartei ausgelöst. Kreisvorsitzender Dennis Graf und sein Stellvertreter Marco Degen, ehemals Landesschatzmeister der Freien Wähler, fordern erneut einen Landesparteitag.







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