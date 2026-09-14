Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert bei den Freien Wählern RLP meldet sich der Koblenzer Kreisvorstand zu Wort: Er wirft der Parteispitze mangelnde Aufarbeitung der Landtagswahl vor und fordert einen Landesparteitag.
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Nach dem Austritt des Lahnsteiner Oberbürgermeisters Lennart Siefert aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz hat der Kreisvorstand der Freien Wähler Koblenz eine Debatte über die Zukunft der Landespartei ausgelöst. Kreisvorsitzender Dennis Graf und sein Stellvertreter Marco Degen, ehemals Landesschatzmeister der Freien Wähler, fordern erneut einen Landesparteitag.