E-Paper, Nachrichten, Podcasts, Spiele und exklusive Inhalte demnächst in einer Anwendung vereint. Im Digitalen war die Rhein-Zeitung bereits früh unterwegs. Mit einer neuen App gehen wir den nächsten Schritt.

Die Rhein-Zeitung war digital schon immer für Sie da: mit dem E-Paper in seiner App, mit aktuellen Nachrichten auf rhein-zeitung.de, mit Podcasts dort, wo gute Geschichten zuhause sind. Jedes dieser Angebote hat seine Fans gefunden – und jedes hat sich über die Jahre weiterentwickelt.

Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Voraussichtlich Ende Juni bringen wir das Beste aus all diesen Welten zusammen: in einer neuen Rhein-Zeitung-App, die alles unter einem Dach vereint.

Das vertraute E-Paper, eine vollwertige Nachrichten-Ansicht aus Ihrer Region, alle unsere Podcast-Originals, ein durchsuchbares Archiv, Spiele für die Pause zwischendurch und exklusive Inhalte, die es nur hier bei uns gibt. Eine App, ein Zugang, ein Ort für alles. Wir haben die App für Ihren Alltag gebaut – für die Tasse Kaffee am Morgen ebenso wie für den Feierabend auf dem Sofa. Hier ein erster Blick auf das, was Sie erwartet.

Das E-Paper – Ihre Zeitung, neu gedacht

Die gewohnte Zeitungsseite bleibt: zoombar, mit dem Layout, das Sie kennen. Wer seine Zeitung digitaler lesen möchte, klickt sich in die zweite Leseebene – eine komfortable Artikelansicht für unterwegs und für längere Lektüre. Das Inhaltsverzeichnis führt Sie schnell zu den Themen des Tages. Und das Beste: Alle elf Heimatausgaben sind in einer App vereint. Ihre bevorzugte Ausgabe wählen Sie selbst – kuratierter Lokaljournalismus aus Ihrer Nachbarschaft, bereits am Vorabend verfügbar.

Die Nachrichten-Ansicht – integriert und immer griffbereit

Was passiert gerade in meiner Region? Die Antwort liefert die integrierte Nachrichten-Ansicht: aktuell, modern, durchsuchbar. Eilmeldungen, Hintergründe, regionale Geschichten – jederzeit verfügbar, ohne die App zu verlassen.

Podcasts – alle RZ-Originals an einem Ort

RZ Business Talk, RZähl mal, SpoRZfreunde, Kork & Schrauber, RZ über Leben: Unsere Eigenproduktionen finden Sie gebündelt direkt abspielbar in der App. Weitere Serien sind in Vorbereitung – zum Hören beim Kochen, Pendeln oder Spazierengehen.

Spiele – Kurzweil garantiert

Sudoku, Kreuzworträtsel und mehr: Für die kleine Pause zwischendurch ist gesorgt. Direkt aus der App heraus, ohne Umwege.

Das Archiv – einen Klick entfernt

Sie suchen einen bestimmten Artikel? Suchbegriff eingeben, fertig. Die integrierte Archivsuche durchforstet unser Angebot und liefert das Ergebnis in Sekunden.

Top-Magazine – exklusiv für Abonnenten

Alle zwei Wochen warten neue Lese-Schätze: digitale Ausgaben renommierter Magazine aus den Häusern Bertelsmann und Springer – von Auto BILD bis essen & trinken. Eine Bibliothek, die wächst und inspiriert.

Wirtschaft aus der Region

Wer macht hier was, wer plant, wer wagt? Unsere Wirtschaftszeitung gibt tiefe, unterhaltsame Einblicke in die Unternehmen, Köpfe und Entwicklungen, die unsere Region prägen.

Exklusiv für App-Leser

App-Nutzer bekommen Extras: redaktionelle Kolumnen, die nur hier erscheinen. Gewinnspiele, an denen nur App-Leser teilnehmen können. Inhalte, die wir bewusst für diesen Kanal entwickeln – als Dankeschön und als Einladung, regelmäßig vorbeizuschauen.

Eine App, viele Möglichkeiten. Was im Sommer beginnt, werden wir Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf.