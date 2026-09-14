Leichenfund bei Monreal
Getötete Eritreerin: Prozess beginnt Mitte Oktober
In einem Waldstück bei Monreal in der Eifel wurde Ende November die verstümmelte Frauenleiche gefunden.
In einem Waldstück bei Monreal in der Eifel wurde Ende November die verstümmelte Frauenleiche gefunden.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vor dem Landgericht Bonn beginnt Mitte Oktober der Prozess gegen eine 42-Jährgen. Er wird beschuldigt, seine Ehefrau im vergangenen Jahr getötet und ihre Leiche zerstückelt zu haben. Der Leichnam wurde – ohne Hände und Kopf – bei Monreal gefunden. 

Lesezeit 3 Minuten
Welches Martyrium musste die 32-jährige Eritreerin vor ihrem Tod erleben, deren zerstückelte Leiche Ende November bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde? Was wurde ihr angetan – und von wem? Möglicherweise gibt es bald Antworten auf diese Frage, die nicht nur die Menschen in und um den Eifelort seit Monaten umtreiben.
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