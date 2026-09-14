Leichenfund bei Monreal Getötete Eritreerin: Prozess beginnt Mitte Oktober Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 14.09.2026, 14:37 Uhr

i In einem Waldstück bei Monreal in der Eifel wurde Ende November die verstümmelte Frauenleiche gefunden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vor dem Landgericht Bonn beginnt Mitte Oktober der Prozess gegen eine 42-Jährgen. Er wird beschuldigt, seine Ehefrau im vergangenen Jahr getötet und ihre Leiche zerstückelt zu haben. Der Leichnam wurde – ohne Hände und Kopf – bei Monreal gefunden.

Welches Martyrium musste die 32-jährige Eritreerin vor ihrem Tod erleben, deren zerstückelte Leiche Ende November bei Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde? Was wurde ihr angetan – und von wem? Möglicherweise gibt es bald Antworten auf diese Frage, die nicht nur die Menschen in und um den Eifelort seit Monaten umtreiben.







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