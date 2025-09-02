Andere Länder haben Handys in den Schulen verboten. Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung geht einen anderen Weg. Wie dieser aussieht und warum die CDU das kritisiert.

Rheinland-Pfalz. An den rheinland-pfälzischen Schulen wird es kein pauschales Handyverbot wie in anderen Ländern geben. Stattdessen hat Bildungsminister Sven Teuber (SPD) Empfehlungen an alle rheinland-pfälzischen Schulen verschickt. Demnach sollen Smartphones an den Grundschulen künftig tabu sein. „Wir empfehlen für die Grundschule, dass Kinder auf eine private Nutzung digitaler Endgeräte verzichten sollen“, sagte Teuber im Gesprächm mit unserer Zeitung. Das gelte auch für Klassenfahrten.

Ob die Schulen den Orientierungsrahmen umsetzen, dürfen sie selbst entscheiden. Der Wunsch aus Mainz ist aber klar formuliert: Ein Verbot stärke gerade in der Entwicklungsphase in der Grundschule die sehr hohe Bedeutung der spielerischen und sozialen Interaktion in der Gruppe, sagte Teuber. Man werde das auch mit Elternarbeit unterstützen müssen. „Wenn von 8 bis 16 Uhr etwas verboten ist, die Kinder aber vorher und nachher daddeln können, wie sie wollen, stärken wir nicht ihre Resilienz und kritische Medienbildung“, sagte der Bildungsminister.

Alle Schulen sollen in einem Jahr Regeln haben

Laut Schreiben des Ministeriums sollen alle Schulen gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern bis zum kommenden Schuljahr eine Nutzungsordnung für Handys erarbeiten. Viele Schulen haben bereits in den vergangenen Jahren eigene Regeln etabliert, weil vom Ministerium keine Vorgabe existierte. Als Richtlinie empfiehlt Bildungsminister Teuber den Schulen nun: „Je älter die Kinder werden, desto freier sollte der Umgang mit dem Handy in der Schule sein“. Diese Empfehlungen gibt es für die Klassen fünf bis zehn

Für die Klassen fünf bis zehn solle es eine „schrittweise Öffnung“ der Handynutzung geben, heißt es in dem Schreiben an die Schulen. Denkbar seien beispielsweise feste Nutzungszeiten in der Mittagspause oder feste Orte. Ansonsten sollten die Geräte ausgeschaltet in den Schultaschen oder sogenannten Handygaragen aufbewahrt werden. Vor allem für Wandertage oder Klassenfahrten in Stufe fünf und sechs empfiehlt das Ministerium ein Handyverbot.

i Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat Empfehlungen an alle Schulen in Rheinland-Pfalz verschickt, wie mit der Handynutzung in Schulen verfahren werden soll. Helmut Fricke. picture alliance/dpa

In der Oberstufe und berufsbildenden Schulen stehe das „Prinzip der Eigenverantwortung“ im Vordergrund, schreibt das Ministerium. Schüler sollten ihre Handys zwar grundsätzlich nicht privat im Unterricht nutzen. Allerdings könnten sie für bestimmte Lernformate eingesetzt werden. Bildungsminister Teuber verspricht sich davon mehr Medienkompetenz. „Ein pauschales Verbot von digitalen Endgeräten für alle in der Schule wäre schädlich für eine kritisch reflektierte Medienbildung“, sagte er.

Auch Teubers Vorgängerin im Bildungsministerium hatte ein pauschales Verbot immer abgelehnt. Klare Empfehlungen für die Schulen gab es bislang allerdings auch nicht.

CDU kritisiert: Schulen werden alleine gelassen

Die rheinland-pfälzische CDU kritisiert, dass nun auch Teuber keine verbindlichen Vorschriften von Landesseite geschaffen habe. Der Bildungsminister delegiere die Regelung an Schulen, wodurch sie mit der Umsetzung alleine gelassen würden, sagte die bildungspolitische Sprecherin der CDU, Jenny Groß.

„Eltern und Lehrkräfte wollen klare gesetzliche Regeln, keine ‚Kann-Bestimmungen‘“. Die CDU selbst hatte im Landtag kürzlich einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der den Schulen ein weitgehendes Verbot für die private Handynutzung vorschreibt. Vorbild war das Nachbarland Hessen, das zum neuen Schuljahr strikte Regeln eingeführt hatte.

Der Verband für Bildung und Erziehung (VBE) sieht es anders und lobt Bildungsminister Teuber. „Es freut uns sehr, dass die Schulen nun eine klare Handhabe für die Nutzung privater digitaler Endgeräte haben“, sagte der VBE-Vorsitzende Lars Lamowski.

Uni Trier untersucht Auswirkungen von Handys

Die Forschung zur Auswirkung von Handynutzung und –verboten in Schulen steckt noch in den Kinderschuhen. Die Universität Trier begleitet seit dem neuen Schuljahr wissenschaftlich ein Projekt an der Realschule plus Zweibrücken. Dort haben sich die Eltern einer fünften Klasse freiwillig dazu verpflichtet, ihren Kindern kein Smartphone zu geben. Die Wissenschaftler wollen untersuchen, wie sich der Verzicht von Smartphones auf Lernen und Klassenklima auswirkt.