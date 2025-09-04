Rheinland-Pfalz verzeichnet im ersten Quartal ein leichtes Wirtschaftswachstum. Vor allem Dienstleistungen und Großhandel geben positive Impulse.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz ist im ersten Quartal 2025 gewachsen. Der Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen stieg nach vorläufigen Berechnungen gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.

Vor allem die Dienstleistungsbereiche, insbesondere der Großhandel, trugen positiv zum Wachstum bei, berichteten die Statistiker. Im verarbeitenden Gewerbe dagegen lag der preisbereinigte Rückgang der Bruttowertschöpfung bei 0,3 Prozent. Im Baugewerbe schrumpfte die Leistung im ersten Quartal ebenfalls.