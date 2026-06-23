Eine großzügige Spende überbrachte Jens Helmer, der Initiator von „Bad Kreuznach lacht – Lachen für den guten Zweck“, nun HELFT UNS LEBEN, der Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung.

Die Comedy-Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht – Lachen für den guten Zweck“ hat ein Rekord-Spendenergebnis eingespielt. Das Spendenbarometer in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) stand am Ende der fünfstündigen Charity-Humor-Gala bei insgesamt 45.750 Euro. Ein beachtlicher Teil der Spenden kommt HELFT UNS LEBEN, der Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, zugute. Und zwar 21.000 Euro.

Den symbolischen Spendenscheck überreichte Jens Helmer, der Initiator von „Bad Kreuznach lacht...“, nun im Verlagsgebäude unserer Zeitung in Koblenz. „Wir freuen uns über diese große Unterstützung “, sagte Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, und verdeutlichte: „Wir danken allen Beteiligten, die diese Spende möglich gemacht haben. Mit dem Geld können wir in der Region weiterhin viel Gutes tun.“

„Ein Schicksalsschlag kann jeden treffen. Es gibt so viele traurige Schicksale vor unserer Haustür, wo wir helfen möchten.“

Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN

Für Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit steht HELFT UNS LEBEN seit 1979. Dank großzügiger Spenden unterstützt der Verein Kinder und Familien im nördlichen Rheinland-Pfalz, die in Not geraten sind. Bis heute sind Spenden im mittleren zweistelligen Millionenbereich zugunsten bedürftiger Menschen und sozialer Projekte geflossen. „Wir stellen sicher, dass jeder Cent, der gespendet wird, da ankommt, wo er wirklich gebraucht wird“, erklärte Manuela Lewentz-Twer und betonte: „Ein Schicksalsschlag kann jeden treffen. Es gibt so viele traurige Schicksale vor unserer Haustür, wo wir helfen möchten“.

Helfen möchte auch Jens Helmer, der die Veranstaltung „Kreuznach lacht...“ vor mehr als zwölf Jahren ins Leben gerufen hat. Es ist eine Erfolgsgeschichte zugunsten von Hilfsorganisationen. Er berichtet, dass die Veranstaltung in diesem Jahr alle Erwartungen übertroffen habe. „Die Nahetal-Arena verwandelte sich wieder in einen Ort voller Lebensfreude, Emotionen und großer Hilfsbereitschaft“, freute sich Helmer.

In der binnen weniger Minuten ausverkauften Arena, vor fast 1000 Zuschauern, traten unter anderem Comedy-Größen wie Chris Tall, Henni Nachtsheim, Maddin Schneider und Tutty Tran auf – alles für den guten Zweck. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung auch von Popsänger Laith Al-Deen („Bilder von Dir“), Peter Freudenthaler (Fools Garden mit „Lemon Tree“) und vielen weiteren Überraschungsgästen am Abend. Allein in der Pause verkauften Kult-Bachelor Paul Janke, die Malle-Auswanderer Caro und Andreas Robens, Talkmaster Ricky Harris und andere bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen innerhalb einer Stunde Lose für 7500 Euro.

„Wenn es einem selbst gut geht, ist es unsere Pflicht, nach anderen zu schauen“, sagte Helmer aus Überzeugung. Am Ende des Abends waren Spenden in Höhe von insgesamt 45.750 Euro zusammengekommen. „Wir wissen Ihren Einsatz für die gute Sache sehr zu schätzen“, lobte Chefredakteur Lars Hennemann abschließend.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.helftsunsleben.de