Nach RZ-Recherche über Rumoren Katastrophenschutz-Amt: So sehen DRK & THW Kooperation Bastian Hauck 14.08.2026, 14:06 Uhr

i Wie gut ist das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz nach seiner Gründung aufgestellt? Um sich ein Bild zu machen, schaute kürzlich gar der neue Innenminister vorbei. Frank Schmidt-Wyk

Nicht nur die Feuerwehr ist ein wichtiger Akteur im Katastrophenschutz, sondern auch Hilfsorganisationen wie das DRK und THW. Klar, dass es da Berührungspunkte zum Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz gibt. Wie bewerten sie die Zusammenarbeit?

Im Brand- und Katastrophenschutz ist nicht nur die Feuerwehrfamilie ein maßgeblicher Akteur, sondern auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder das Technische Hilfswerk (THW). Auch sie müssen ran und helfen, wenn es ernst wird und zu (größeren) Einsätzen kommt.







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