Nach RZ-Recherche über Rumoren
Katastrophenschutz-Amt: So sehen DRK & THW Kooperation
Wie gut ist das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz nach seiner Gründung aufgestellt? Um sich e
Wie gut ist das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz nach seiner Gründung aufgestellt? Um sich ein Bild zu machen, schaute kürzlich gar der neue Innenminister vorbei.
Frank Schmidt-Wyk

Nicht nur die Feuerwehr ist ein wichtiger Akteur im Katastrophenschutz, sondern auch Hilfsorganisationen wie das DRK und THW. Klar, dass es da Berührungspunkte zum Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz gibt. Wie bewerten sie die Zusammenarbeit?

Lesezeit 3 Minuten
Im Brand- und Katastrophenschutz ist nicht nur die Feuerwehrfamilie ein maßgeblicher Akteur, sondern auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder das Technische Hilfswerk (THW). Auch sie müssen ran und helfen, wenn es ernst wird und zu (größeren) Einsätzen kommt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten