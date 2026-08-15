Die Noten kamen aus Mainz, gesungen hat sie ein Weltstar auf der Loreley: Sebastian Hernandez-Laverny arrangierte 2013 das berühmte Loreley-Lied für Plácido Domingo – und erlebte mit Tausenden Zuschauern eine kuriose Aufführung.
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Es ist der 30. Juni 2013, und mehr als 5000 Menschen sind auf die Loreley gekommen, um einen der größten Namen der Klassikwelt zu erleben. Plácido Domingo gibt an diesem Abend sein einziges Freiluftkonzert in Deutschlands in diesem Jahr, gemeinsam mit den Sängerinnen Angel Blue und Micaela Oeste und der Philharmonie Baden-Baden.