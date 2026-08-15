Abitur, was dann? Vor der Frage stehen jedes Jahr Tausende junge Menschen. Mona Ihle aus Mayen hat sich für einen Job als Animateurin auf Rhodos entschieden – und ihren Traumberuf gefunden. Wir haben mit der Eiflerin über ihre Erfahrungen gesprochen.
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Wir erreichen Mona Ihle in ihrer Mittagspause. Draußen branden die Wellen des Mittelmeers an den Strand. Ein angenehmer Wind wirbelt die heiße Luft auf. In Rhodos sind es an diesem Tag knapp 32 Grad. Kühler als in ihrer Heimat. Die junge Frau aus Mayen arbeitet da, wo andere Ferien machen.