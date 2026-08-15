Aus der Eifel nach Rhodos Mona Ihle aus Mayen arbeitet, wo andere Urlaub machen Dirk Eberz 15.08.2026, 06:00 Uhr

i Vom Beckenrand aus feuert Mona Ihle ihre Teenager beim Wasserspaß im Pool an. Ein bisschen Temperament sollte man als Kinderanimateurin schon mitbringen. Für die 19-Jährige aus Mayen ist es ein Traumjob. Aber eben auch kein Urlaub. Belastbar sollte man schon sein, sagt sie. Und Lust am Leben haben. Mona Ihle

Abitur, was dann? Vor der Frage stehen jedes Jahr Tausende junge Menschen. Mona Ihle aus Mayen hat sich für einen Job als Animateurin auf Rhodos entschieden – und ihren Traumberuf gefunden. Wir haben mit der Eiflerin über ihre Erfahrungen gesprochen.

Wir erreichen Mona Ihle in ihrer Mittagspause. Draußen branden die Wellen des Mittelmeers an den Strand. Ein angenehmer Wind wirbelt die heiße Luft auf. In Rhodos sind es an diesem Tag knapp 32 Grad. Kühler als in ihrer Heimat. Die junge Frau aus Mayen arbeitet da, wo andere Ferien machen.







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