Rekord-Niedrigwasser im Rhein Keine höhere Priorität für Projekt Mittelrheinbrücke Frank Schmidt-Wyk 14.08.2026, 15:16 Uhr

i Die Rheinfähre bei Kaub hat wegen des Niedrigwassers vorerst den Bedtrieb eingestellt. Der Pegelstand am Freitagmittag: sieben Zentimeter. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Fähren legen nicht mehr ab, Schiffe wagen sich nur noch vereinzelt durch die Fahrrinne: Das Niedrigwasser im Rhein könnte für das Großprojekt Mittelrheinbrücke wie ein Booster wirken, sollte man meinen. Doch in Mainz sieht man das anders.

Das extreme Niedrigwasser des Rheins hat keine Auswirkungen auf die Planungen zum Bau einer Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen. Das geht aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.







Artikel teilen

Artikel teilen