Fähren legen nicht mehr ab, Schiffe wagen sich nur noch vereinzelt durch die Fahrrinne: Das Niedrigwasser im Rhein könnte für das Großprojekt Mittelrheinbrücke wie ein Booster wirken, sollte man meinen. Doch in Mainz sieht man das anders.
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Das extreme Niedrigwasser des Rheins hat keine Auswirkungen auf die Planungen zum Bau einer Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen. Das geht aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.