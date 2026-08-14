Rekord-Niedrigwasser im Rhein
Keine höhere Priorität für Projekt Mittelrheinbrücke
Die Rheinfähre bei Kaub hat wegen des Niedrigwassers vorerst den Bedtrieb eingestellt. Der Pegelstand am Freitagmittag: sieben Z
Die Rheinfähre bei Kaub hat wegen des Niedrigwassers vorerst den Bedtrieb eingestellt. Der Pegelstand am Freitagmittag: sieben Zentimeter.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Fähren legen nicht mehr ab, Schiffe wagen sich nur noch vereinzelt durch die Fahrrinne: Das Niedrigwasser im Rhein könnte für das Großprojekt Mittelrheinbrücke wie ein Booster wirken, sollte man meinen. Doch in Mainz sieht man das anders. 

Lesezeit 2 Minuten
Das extreme Niedrigwasser des Rheins hat keine Auswirkungen auf die Planungen zum Bau einer Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen. Das geht aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.
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