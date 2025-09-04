Bei einem schweren Unfall werden zwei Männer verletzt. Die Polizei sperrt die Strecke – die Ursache des Frontalzusammenstoßes ist noch unklar.

Braubach (dpa/lrs) – Bei einem heftigen Frontalcrash mit einem Wagen im Gegenverkehr im Rhein-Lahn-Kreis ist ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Sein Fahrzeug sei bei dem Aufprall in zwei Teile gerissen worden und hätte teilweise Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Kreisstraße zwischen Braubach und Hinterwald sollte bis zum Morgen gesperrt bleiben.

Der Autofahrer war aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort in den anderen Wagen gekracht. Auch dieser wurde schwer beschädigt. Der Fahrer blieb aber unverletzt.