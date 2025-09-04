Bei einem schweren Unfall stirbt der Beifahrer an seinen Verletzungen, der Fahrer wird schwer verletzt. Die Polizei sperrt die Strecke – die Ursache des Frontalzusammenstoßes ist noch unklar.

Braubach (dpa/lrs) - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Rhein-Lahn-Kreis ist ein Beifahrer im Krankenhaus ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall am Mittwochabend lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Autofahrer war aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort in den anderen Wagen gekracht. Sein Fahrzeug wurde bei dem Aufprall in zwei Teile gerissen. Dabei habe es teilweise Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Die Kreisstraße zwischen Braubach und Hinterwald war für die Unfallaufnahme gesperrt.

Auch das andere Auto wurde schwer beschädigt. Der Fahrer blieb aber unverletzt.