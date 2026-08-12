Sternschnuppen im Anflug: Die Perseiden erreichen ihren Höhepunkt. Gehören Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu den Menschen, die die Sternschnuppen nicht nur beobachten, sondern auch fotografieren? Teilen Sie Ihr schönstes Foto mit unserer Zeitung.

Die Perseiden ziehen über den Nachthimmel von Rheinland-Pfalz. Der Meteorstrom erreicht vom 12. auf den 13. August sein Maximum, es ist mit vielen Sternschnuppen zu rechnen. Um sie zu beobachten, sind die Bedingungen ideal: Kein Mondlicht stört, der Himmel ist klar und so gut wie nicht bewölkt. Wenn Sie die Perseiden nicht nur bewundern, sondern sie auch fotografieren: Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Bilder mit unserer Zeitung teilen!

Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto per E-Mail an regionales@rhein-zeitung.net. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weder Eingangsbestätigungen noch Rückmeldungen geben und wohl auch nicht alle Einsendungen verwenden können.

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