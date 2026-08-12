Bekannter Meteorologe warnt
„Hitzewellen sind die tödlichsten Wetterphänomene“
Rheinland-Pfalz trocknet aus: Im Sportboothafen in Koblenz-Ehrenbreitstein liegen Boote auf dem Trockenen. Die Hitze hat den Flu
Rheinland-Pfalz trocknet aus: Im Sportboothafen in Koblenz-Ehrenbreitstein liegen Boote auf dem Trockenen. Die Hitze hat den Fluss ausgetrocknet. Und die nächste Hitzewelle ist schon da. Geht das jetzt immer so weiter? Wir haben mit einem Wetterexperten über Symptome und Ursachen gesprochen.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Drohen an der Rhein und Mosel in künftigen Sommern 47 Grad Celsius? Der bekannte Meteorologe Andreas Wagner erklärt, warum damit zu rechnen ist – und weshalb das Wetter derart aus dem Ruder läuft.

Lesezeit 3 Minuten
Wieder rollt eine Hitzewelle durchs ausgetrocknete Rheinland-Pfalz. Wieder ist mit Temperaturen von um die 37 Grad und mit tropischen Nächten zu rechnen, in denen man sich schwitzend von links nach rechts wälzt, statt zu schlafen. Meteorologe Andreas Wagner vom ARD-Wetterkompetenzzentrum warnt vor der tödlichen Gefahr, die für ältere und kranke Menschen damit einhergeht: „Hitzewellen sind die tödlichsten Wetterphänomene, mit denen wir es zu tun ...
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