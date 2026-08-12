1584 Menschen, 100 Häuser und jede Menge Geschichten: Tanja Kokoska erzählt in ihrem warmherzigen Roman „Guten Morgen, schönes Wetter heute“ vom Leben in einem deutschen Viertel – ab dem 14. August täglich als Fortsetzung in der Rhein-Zeitung.
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. „Wenn man die Welt von oben betrachtet“: So beginnt Tanja Kokoskas Roman „Guten Morgen, schönes Wetter heute“. Von der Spitze eines Kirchturms blickt man auf die Siedlung „Am Kastanienbaum“, irgendwo in einer nicht näher benannten deutschen Stadt. 100 dreistöckige Mietshäuser stehen dort, 1584 Menschen leben Tür an Tür – und, wie Kokoska gleich hinzufügt, „allzu oft nebeneinander her“.