Neuer Zeitungsroman Wenn Nebeneinander zum Miteinander wird Claus Ambrosius 12.08.2026, 13:01 Uhr

i Die Frankfurter Journalistin und Autorin Tanja Kokoska hat mit "Guten Morgen, schönes Wetter heute" einen der warmherzigsten Romane des Bücherjahres geschrieben, ab dem 14. August ist er als Fortsetzungsroman auf der Intermezzo-Seite der Rhein-Zeitung zu finden. © Salome Roessler / lensandlight / dtv

1584 Menschen, 100 Häuser und jede Menge Geschichten: Tanja Kokoska erzählt in ihrem warmherzigen Roman „Guten Morgen, schönes Wetter heute“ vom Leben in einem deutschen Viertel – ab dem 14. August täglich als Fortsetzung in der Rhein-Zeitung.

. „Wenn man die Welt von oben betrachtet“: So beginnt Tanja Kokoskas Roman „Guten Morgen, schönes Wetter heute“. Von der Spitze eines Kirchturms blickt man auf die Siedlung „Am Kastanienbaum“, irgendwo in einer nicht näher benannten deutschen Stadt. 100 dreistöckige Mietshäuser stehen dort, 1584 Menschen leben Tür an Tür – und, wie Kokoska gleich hinzufügt, „allzu oft nebeneinander her“.







Artikel teilen

Artikel teilen