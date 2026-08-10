Himmelsschauspiel über RLP Freie Sicht auf die Perseiden und die Sonnenfinsternis Anke Mersmann 10.08.2026, 16:00 Uhr

i Eine Sternschnuppe der Perseiden ist am Himmel zu sehen. Mitte dieser Woche erreicht der Meteorstrom seinen Höhepunkt. Dann zischen besonders viele Sternschnuppen über den Himmel. Alexander Wolf. picture alliance/dpa/onw-images

In der Nacht zum 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt, zuvor lässt sich eine partielle Sonnenfinsternis beobachten – sofern das Wetter mitspielt. Der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt hat gute Nachrichten.

Die Sternschnuppen sind im Anflug: In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Dieser regelmäßig wiederkehrende Meteorstrom sorgt jeweils Mitte August dafür, dass besonders viele Schnuppen am Himmel glitzern. Bis zu 100 pro Stunde sind laut Experten bei optimalen Bedingungen möglich.







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