Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen: Vom 21. bis zum 24. August wird mit der A61 im Hunsrück eine wichtige Nord-Süd-Verbindung gekappt. Was der Grund dafür ist – und wie groß die Auswirkungen auch auf den Bahnverkehr sind.
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Die A61 im Hunsrück muss für ein ganzes Wochenende in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Darauf weist die Autobahn GmbH hin. Grund ist der Teilabriss eines Brückenbauwerks der Deutschen Bahn bei Boppard-Buchholz. Die Autobahnsperrung ist geplant von Freitag, 21.