Regionale News der Rhein-Zeitung nun auch auf WhatsApp: Jetzt abonnieren

Die wichtigsten Nachrichten der Rhein-Zeitung gibt es jetzt auch auf unserem neuen Whats-App-Kanal zu lesen, den Sie, liebe Leserinnen und Leser, ab sofort mit Ihrem Smartphone abonnieren können. So funktioniert die Anmeldung.

Regionale Top-News erfahren Sie ab sofort auch in unserem WhatsApp-Kanal, den Sie auf Ihrem Smartphone abonnieren können.

Regionale Top-News erfahren Sie ab sofort auch in unserem WhatsApp-Kanal, den Sie auf Ihrem Smartphone abonnieren können.

Unsere Zeitung erweitert ihr redaktionelles Angebot im Digitalen: Zur Mittagszeit veröffentlicht die Redaktion montags bis freitags gegen 12 Uhr Top-News des Tages, die unsere Reporterinnen und Reporter in der Region zwischen Hunsrück und Westerwald, Eifel und Taunus, an Rhein, Mosel, Lahn und Nahe für Sie recherchiert und geschrieben haben. Die Themen aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Gesundheit, Wirtschaft, Kultur und Sport sind vielfältig. Im WhatsApp-Kanal konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Informationen. Kurz und bündig. Wer mehr wissen möchte, folgt den Links hin zu unseren ausführlicheren Artikeln auf unserer Webseite.

Wenn darüber hinaus etwas Wichtiges passiert, informieren wir Sie zeitnah via Eilmeldung im WhatsApp-Kanal – ganz bequem auf Ihr Smartphone. Neben Links zu relevanten Artikeln kann die Redaktion in dem Kanal auch Fotos und Videos veröffentlichen. Leserinnen und Leser können – wie es bei WhatsApp üblich ist – mit Emojis auf die Beiträge reagieren, um ihre Stimmung oder Meinung zum Ausdruck zu bringen. „Der Whats-App-Kanal erweitert unser redaktionelles Angebot im Digitalen. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen“, erklärt Chefredakteur Lars Hennemann und verdeutlicht: „Neben Facebook und Instagram möchten wir über den neuen Kanal noch mehr Leserinnen und Leser erreichen. Dabei stehen natürlich die regionalen Themen im Mittelpunkt.“ Der WhatsApp-Kanal funktioniert vollkommen anonym, das heißt, wir haben natürlich keinerlei Zugriff auf Ihre persönlichen Kontaktdaten. vs, nbo, eck