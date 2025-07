Rund 150.000 Mobilfunknutzer haben sich während der vergangenen bundesweiten Mobilfunkmesswoche auf die Suche nach Funklöchern gemacht, mehr als 12.500 allein in Rheinland-Pfalz. Die gute Nachricht ist, dass es deutschlandweit einen relativ hohen Mobilfunkstandard gibt. In Rheinland-Pfalz soll es allerdings teilweise immer noch recht viele Versorgungslücken geben – gemeinsam mit Baden-Württemberg landete das Land ganz hinten. Wir haben beim Landesdigitalministerium Rheinland-Pfalz nachgefragt, wie dort das Ergebnis bewertet wird.

In Rheinland-Pfalz wurde jeweils bei 1,12 Prozent der Messpunkte kein verfügbares Netz festgestellt – dies war deutschlandweit nur bei 0,76 Prozent der Messpunkte der Fall. NRW kam hier beispielsweise auf nur 0,37 Prozent. Laut den Ergebnissen der Messwoche war der 5G-Standard in RLP bei 41,42 Prozent der Messungen verfügbar (bundesweit bei 47,57 Prozent), 4G bei 56,03 Prozent (bundesweit bei 50,4 Prozent).

„Die zuständigen Stellen befinden sich in diesem Prozess und stehen dazu auch mit der Bundesnetzagentur im engen Austausch.“

Eine Sprecherin des Digitalministeriums

Wie das Ministerium betont, handelt es sich bei der Mobilfunkmesswoche lediglich um eine nicht-repräsentative Stichprobe. Die Messungen der Nutzer könnten von vielen Umweltbedingungen beeinflusst werden. Daher müssten die Daten zunächst sehr gründlich ausgewertet werden. „Die zuständigen Stellen befinden sich in diesem Prozess und stehen dazu auch mit der Bundesnetzagentur im engen Austausch“, berichtet eine Sprecherin des Ministeriums. Auf Nachfrage wird betont, dass unter Umständen professionelle Nachmessungen erforderlich sind, um die Messergebnisse empirisch zu validieren.

Bei der Mobilfunkmesswoche geht es um die Beteiligung der Bürger im Land, erklärt das Ministerium. Diese sollen durch ihre eigenen Messungen vor Ort ein realistischeres Bild der erlebten Mobilfunkversorgung gegenüber den offiziellen Monitoring-Daten der Bundesnetzagentur ermöglichen. Daher können die Zahlen je Bundesland variieren: Je erfolgreicher in einem Bundesland dafür geworben wird, auf die Suche nach Funklöchern zu gehen, desto höher würden die erwartbar die negativen Ergebnisse.

Digitalministerium spricht von einem Erfolg

Deshalb spricht das Ministerium sogar von einem Erfolg: „Wir waren in Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich insofern erfolgreich, dass gemessen an der Bevölkerungszahl sehr viele Menschen teilgenommen haben“, so die Sprecherin. Im gesamten Beobachtungszeitraum, fügt sie hinzu, waren es mehr als 12.500 Menschen in Rheinland-Pfalz, die zu 11,6 Millionen validen Messpunkten beigetragen haben (fleißigster Landkreis war der Westerwaldkreis mit fast 700.000 Messpunkten). Auch die durch die Messungen abgedeckte Landesfläche liege mit 17,7 Prozent klar über dem bundesweiten Durchschnitt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in RLP eine landesweite Mobilfunk-Messwoche gegeben. Auf der Aktionswebseite „Deutschland checkt sein Netz“ wird erklärt, dass die Bundesnetzagentur bereits seit mehreren Jahren Daten zur Netzverfügbarkeit sammelt. Zum Einsatz kommt dabei eine App zur Breitbandmessung. Um Informationen zur digitalen Infrastruktur in Deutschland für Nutzer zugänglich zu machen, werden diese im Gigabitgrundbuch der Bundesnetzagentur gesammelt.

In Rheinland-Pfalz habe sich die Mobilfunkversorgung in den vergangenen Jahren stets verbessert, wie das Ministerium bereits im Vorfeld auf Anfrage erklärt hatte. Die Haushaltsverfügbarkeit lag demnach Ende 2024 bei 99,8 Prozent für Sprachmobilfunk (2G) und 99,3 beziehungsweise 97,7 Prozent für die breitbandigen Mobiltechnologiestandards 4G und 5G.

Der neueste Standard 5G sei in der jüngeren Vergangenheit kontinuierlich angewachsen. Doch es gebe in Rheinland-Pfalz weiterhin weiße Flecken ohne breitbandiges Netz sowie auch graue Flecken, in denen nicht alle Anbieter ein breitbandiges Netz bieten. Der Mobilfunkausbau erfolge überwiegend eigenwirtschaftlich – durch Investitionen aus der Mobilfunkbranche. Insbesondere in Mittelgebirgslagen und Waldgebieten gäbe es auf ländlichem Raum noch Ausbaudefizite, wie das Ministerium im Mai dieses Jahres mitteilte.

Was das Land zur Verbesserung der Mobilfunkqualität tut

Der Mobilfunkausbau in Rheinland-Pfalz wird durch die Landesregierung durch eine Vielzahl von Maßnahmen unterstützt und befördert, wie das Ministerium auf Nachfrage mitteilt. So unterstützt das Land das TKG-Änderungsgesetz oder setzt sich für ambitionierte Flächenversorgungsauflagen auf Bundesebene ein. Auch sollen die landesrechtlichen Rahmenbedingungen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Mobilfunkausbaus angepasst werden. Zudem soll es ab September einen neuen Mobilfunkpakt mit Mobilfunknetzbetreibern und sogenannten „Tower Companies“ geben. Neben einer Mobilfunk-Toolbox soll es auch Pilotprojekte zur Unterstützung des Mobilfunkausbaus im ländlichen Räumen geben.