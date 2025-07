Rheinland-Pfälzer stirbt bei Flugzeugabsturz in England

Ein Rheinland-Pfälzer ist bei einem Flugzeugabsturz in England ums Leben gekommen. Wie das Mainzer Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Neuwied. Der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, wurde durch das Lagezentrum des Innenministeriums informiert, teilte eine Sprecherin weiter mit. Nach Medienberichten war das Geschäftsflugzeug am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start am Flughafen London Southend abgestürzt.

In Aufnahmen von dem Unglück waren ein gewaltiger Feuerball und eine hohe Rauchwolke zu sehen. Vier Insassen starben. Warum sich der Mann aus dem Kreis Neuwied an Bord des Flugzeuges befand, war dem Ministerium nicht bekannt. „Hinweise auf weitere verunglückte Personen aus Rheinland-Pfalz liegen uns nicht vor“, hieß es weiter.

Verunglückter war als Notarzt im Westerwald tätig

Dass es sich bei den vier getöteten Insassen nicht um britische Staatsbürger handelte, hatte ein Polizeisprecher bereits am Tag nach dem Unglück mitgeteilt. Laut Nachrichtensender Sky News waren unter den Betroffenen zwei Piloten aus den Niederlanden, eine Krankenschwester aus Chile – und „eine weitere medizinische Fachkraft aus einem europäischen Land“. Nun herrscht Gewissheit: Dabei handelte es sich um den 46-Jährigen aus dem Kreis Neuwied, der im Westerwald als Notarzt tätig war. Dies geht aus Trauerbekundungen von Rettungsdienst-Mitarbeitern in sozialen Netzwerken hervor.

Das Flugzeug vom Typ Beechcraft B200 Super King Air sollte in die Niederlande fliegen, sei aber noch auf dem Flughafengelände abgestürzt, sagte der Polizeisprecher. Es sei noch zu früh, um Spekulationen über die Unfallursache anzustellen, sagte eine Vertreterin der britischen Stelle für Flugunfalluntersuchungen. Beweisstücke wurden gesichert, Zeugen befragt. Augenzeugen hatten britischen Medien zufolge berichtet, dass die Piloten vor dem Start noch Schaulustigen zugewinkt hatten. Momente später stürzte das Flugzeug ab. tim, dpa