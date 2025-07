Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes im Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau, Thomas Richter, warnt vor den Folgen der geplanten Mindestlohnerhöhung. Besonders im Obst-, Gemüse- und Weinbau könnten Betriebe den Mindestlohn künftig nicht mehr stemmen. Wie der BWV mitteilt, hat Richter sich auch in einem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition gewandt.

Laut Beschluss der Mindestlohnkommission soll der aktuelle Mindestlohn von 12,82 Euro ab 1. Januar 2026 in zwei Stufen steigen. Zuerst auf 13,90 Euro, Anfang 2027 dann auf 14,60 Euro. Zwar bleibe der Mindestlohn zunächst unter der Schwelle von 15 Euro pro Stunde, schreibt der BWV, dennoch sehe Richter in der Anhebung auf 13,90 Euro pro Stunde eine „erhebliche Bedrohung für viele landwirtschaftliche Betriebe“, heißt es weiter.

Günstige Importwaren machen Konkurrenz

Es werde immer schwieriger, mit den günstigeren Preisen von Importwaren mitzuhalten. „Wir stehen in der direkten Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern und Drittländern, die ganz andere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit haben“, betont Richter gegenüber unserer Zeitung. Dabei gehe es etwa um niedrigere Sozial- und Umweltstandards sowie niedrigere Mindestlöhne. Auch die Transportkosten von landwirtschaftlichen Produkten – etwa von Spanien nach Deutschland – seien gering.

„Der Mindestlohn ist für die arbeitsintensiven Kulturen wie Beeren, Spargel oder Baumobst existenzbedrohend“, sagt Richter unserer Zeitung, „vor allem, weil im Laden das heimische Produkt neben Produkten aus anderen EU- und Drittländern liegt.“ Das Bekenntnis der Verbraucher zur Regionalität sei eher ein Lippenbekenntnis.

Als Verlierer dieser Entwicklung sieht Richter die deutschen Obst- und Gemüse-Bauern sowie die Winzer. „Die werden immer mehr zurückgedrängt“, sagt Richter. „Wir haben eine unheimlich stark zurückgehende Fläche in den Spezialkulturen, weil sich das einfach nicht mehr lohnt.“

„Wir haben immer wieder gemerkt, dass bei weltweiten Unsicherheitsfaktoren zum Beispiel Flugzeuge nicht mehr fliegen können – dann sind die Regale auf einmal leer.“

Thomas Richter über Versorgungssicherheit

Laut dem Bauern- und Winzerverband lag der Eigenversorgungsgrad mit Obst in Deutschland im Wirtschaftsjahr 2023/24 bei 13 Prozent, beim Gemüse waren es 37 Prozent. Werte, die durch einen steigenden Mindestlohn aus Richters Sicht noch weiter zurückgehen werden. Er rechnet mit einer weiteren Flächenreduktion und Betriebsaufgaben. Bereits heute sei das zu beobachten, etwa im Anbau von Beeren wie Himbeeren oder Heidelbeeren. „Das ist momentan im freien Fall aufgrund von den hohen Lohnkosten, die damit verbunden sind“, berichtet Richter. Komme der Anbau bestimmter Kulturen zum Erliegen, bedeute das auch einen Verlust von Fachkompetenz.

Eigentlich, so der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbands, „müsste im Grundgesetz ein gewisser Eigenversorgungsgrad verankert sein“. Dabei gehe es auch um Versorgungssicherheit – darum, dass weiter Lebensmittel im eigenen Land produzieren werden, falls Lieferketten zusammenbrechen. „Wir haben immer wieder gemerkt, dass bei weltweiten Unsicherheitsfaktoren zum Beispiel Flugzeuge nicht mehr fliegen können – dann sind die Regale auf einmal leer.“

Bezahlung soll auch mit Sonderregelung adäquat sein

An die Bundestagsabgeordneten appelliert Richter, sich für eine Sonderregelung in Sachen Mindestlohn einzusetzen: Für saisonale Beschäftigungen, so wird er in einer Mitteilung des BWV wiedergegeben, solle weiterhin der aktuelle Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde gelten. Steige der Mindestlohn auf mehr als 16,03 Euro brutto pro Stunde, solle für saisonale Arbeiten ein Satz von 80 Prozent des gesetzlichen Mindestlohns gelten.

Aus Richters Sicht garantiere der Vorschlag immer noch eine adäquate Bezahlung der Saisonarbeitskräfte, die etwa aus Polen, Rumänien oder Ungarn nach Deutschland kommen. Schon heute sei es „richtig viel Geld, was für die Leute dabei hängen bleibt“, sagt er. Bereits bei vorherigen Lohnerhöhungen, so berichtet Richter aus eigener Erfahrung in seinem Winninger Weingut, seien einige Saisonkräfte dabei gewesen, „die nicht mal die volle Zeit geblieben sind“. „Die sagen: ,Ich habe genug verdient, ich fahre heim’.“

Bundesagrarministerium erteilt Forderungen eine Absage

Einen Dämpfer erhalten die Bemühungen um eine Ausnahmeregelung aus Berlin: Mindestlohn-Ausnahmen für Saisonkräfte in der Landwirtschaft sind nach einer Prüfung des Bundesagrarministeriums rechtlich nicht möglich. Dies ergebe sich etwa aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz, teilte das Ressort mit. Der Mindestlohn sei als absolute Untergrenze gesetzlich verankert. Dies gelte für alle Jobverhältnisse, auch für kurzfristig Beschäftigte und Saisonkräfte. Der Deutsche Bauernverband hatte vorgeschlagen, dass Saisonarbeitskräfte nur 80 Prozent des Mindestlohns erhalten sollten. Minister Alois Rainer hatte sich aufgeschlossen für Branchenforderungen nach Ausnahmen gezeigt und die Bewertung in Auftrag gegeben. Der CSU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Mir war sehr wichtig, diesen Weg sorgfältig zu prüfen.“ Viele Betriebe stünden unter erheblichem Druck – besonders da, wo noch echte Handarbeit gefragt sei wie bei Obst und Gemüse. dpa