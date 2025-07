Keine AfD-Mitglieder mehr als neue Lehrer und Polizisten: Diese harte Linie kündigte Innenminister Michael Ebling vergangene Woche an. Nun zeigt sich: Die Regel funktioniert anders, als sie kommuniziert wurde.

Innenminister Michael Ebling sendete vergangene Woche eine deutliche Botschaft ins Land: Der SPD-Politiker kündigte an, dass künftig kein AfD-Mitglied mehr im rheinland-pfälzischen Staatsdienst eingestellt werden soll. Ebling schaffte es damit bundesweit in die Medien. Vergleichbar scharfe Regelungen gibt es in keinem anderen Bundesland. Wie sich nun aber zeigt, hat der Innenminister die Regelung schärfer kommuniziert, als sie tatsächlich ist.

Zwar wird es künftig schwieriger für AfD-Mitglieder werden, als Lehrer oder Polizist in Rheinland-Pfalz anzuheuern. Es sei aber doch nicht komplett ausgeschlossen, allein wegen der Parteizugehörigkeit nicht als Beamte zugelassen zu werden, erklärt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. Zunächst hatte der SWR darüber berichtet.

Was das Innenministerium kommuniziert hat: Ursprünglich hieß es vom Innenministerium, dass künftig nur noch Bewerber für den öffentlichen Dienst angenommen werden, bei denen keine Zweifel an der Verfassungstreue bestünden. Ausschlusskriterium dafür war die Mitgliedschaft bei einer Partei oder Organisation, die auf einer Liste des Innenministeriums steht. Teil dieser Liste ist auch die AfD. Bereits eine passive Mitgliedschaft hätte demnach also ausgereicht, die Einstellung eines Bewerbers zu versagen. Juristen hatten das als verfassungswidrig kritisiert.

Welche Regeln tatsächlich gelten: Grundlage für die neue Regel ist eine Verwaltungsvorschrift, die das Innenministerium noch nicht veröffentlicht hat. Darin steht detaillierter beschrieben, wie das Verfahren ablaufen soll. Demnach ist nicht per se ausgeschlossen, dass AfD-Mitglieder auch künftig beim Land angestellt werden könnten.

Einzelfallprüfung statt pauschaler Ablehnung: Den Bewerbern muss die Gelegenheit gegeben werden, diese Zweifel an der Verfassungstreue ausräumen zu können. Rechtlich bedeutet das: Statt einer pauschalen Ablehnung wird jeder Einzelfall geprüft. In der Praxis dürfte es womöglich aber keinen großen Unterschied machen, weil das Innenministerium – wie es Ebling ursprünglich sagte – ohnehin bei jedem AfD-Mitglied Zweifel an der Verfassungstreue hegt.

„Eblings Kommunikationsstrategie ist ein Musterbeispiel für verantwortungslose Symbolpolitik.“

AfD-Landesvorsitzender Jan Bollinger

So reagieren CDU und AfD: Die AfD kritisierte den Innenminister am Dienstag scharf. „Eblings Kommunikationsstrategie ist ein Musterbeispiel für verantwortungslose Symbolpolitik“, sagte der Landesvorsitzende Jan Bollinger. Statt sich auf Fakten und Gesetzeslage zu stützen, habe er offenkundig eine populistische Schlagzeile über die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien gestellt.

Kritik kommt auch von der CDU. „Entweder will die SPD Rheinland-Pfalz die AfD noch stärker machen oder sie ist handwerklich einfach schlecht“, sagte Generalsekretär Johannes Steiniger. Das Hin und Her zum Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Staatsdienst sei ein Brandbeschleuniger für die Rechtspopulisten.