Plus Ransbach-Baumbach Netze aus dem Westerwald sollen Soldaten in der Ukraine schützen: Wie es zu dem besonderen Projekt kam In seinem Geburtsland tobt seit zwei Jahren Krieg. Um die ukrainischen Soldaten vor russischen Drohnenangriffen zu schützen, hat der Mediziner Vitali Bagirov aus Ransbach-Baumbach ein System entwickelt, das leicht und günstig zu produzieren ist. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt er, wie es zu dem besonderen Projekt gekommen ist. Von Birgit Piehler

„Lasst uns die Welt ein Stückchen besser machen!“ Damit appelliert Vitali Bagirov, Arzt und Professor im Bereich der Dermatologie, an die Spendenbereitschaft für sein besonderes Projekt der Ukraine-Hilfe. Gemeinsam mit anderen engagierten Menschen hat der gebürtige Ukrainer und in Ransbach-Baumbach praktizierende Mediziner, eine Abwehr gegen Drohnen und zur Minenräumung in ...