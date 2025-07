Der Wels ist in aller Munde – aus Bayern ist das tierische Sommerthema längst auch nach Rheinland-Pfalz geschwappt. Denn auch hier sind die Riesenfische verbreitet und werden immer wieder geangelt. Manch einer landet gar in der Pfanne.

Auch Wochen nach der umstrittenen Tötung eines mehr als zwei Meter langen Welses in Bayern gehen die Diskussionen über die Riesenfische weiter. Und manch einer geht vielleicht mit einem mulmigen Gefühl in See oder Fluss schwimmen – auch bei uns. Denn auch in rheinland-pfälzischen Gewässern können kapitale Welse vorkommen.

So hat ein 41-jähriger Angler erst vor wenigen Tagen ein zwei Meter langes Tier aus der Saar bei Konz (Landkreis Trier-Saarburg) gezogen, nicht weit von der Mündung der Saar in die Mosel entfernt. Der Kampf mit dem Riesenfisch zog sich über eine halbe Stunde, berichtete der „Trierische Volksfreund“ (TV). „Ich wollte an dem Abend eigentlich bloß Zander fangen und hatte dafür eine leichte Rute mit Kunstköder vorbereitet“, wird der Angler in dem Artikel zitiert. Dann „hat es plötzlich richtig in die Rute rein geknallt“, erinnerte sich der 41-Jährige, der Hilfe von einem Bekannten erhielt.

i Welse können beachtliche Ausmaße annehmen - und kommen auch in Rheinland-Pfalz vor (Symbolfoto). Patrick Pleul. Patrick Pleul/dpa

Immer mal wieder tauchen Welse auch im Norden von Rheinland-Pfalz auf – und machen Schlagzeilen. So wurde im März 2021 in Koblenz ein 2,20 Meter langer Wels in den Rheinanlagen angeschwemmt. Er starb, die Feuerwehr musste ihn bergen. 2022 holte ein Angler aus Bad Kreuzbach sogar ein 2,60-Meter-Exemplar aus dem Rhein.

Fast 40 Kilo schwer und immerhin 1,45 Meter lang war das Exemplar, das ein Angler aus Kirchen im Kreis Altenkirchen im Sommer 2015 aus der Sieg fischte. Ein Bekannter hatte das Tier kurz zuvor bei einer Radtour unterhalb der Bahnbrücke zwischen Schwelbel und Bahnhof Kirchen zufällig von der Brücke aus an der Wasseroberfläche gesehen. In einer SMS sprach er von einem „Flussmonster“, wie unsere Zeitung damals berichtete.

2015 war offenbar ein gutes Wels-Jahr, wenn man das so sagen möchte. Ebenfalls in jenem Sommer fingen zwei Angler aus Koblenz einen 1,86 Meter langen Vertreter der Art am Mittelrhein. Das Tier landete dann in der Pfanne von Koch Andreas Stüber vom Bacharacher Rheinhotel. „Ich habe den Wels filetiert, in Meersalz eingelegt, und dann wurde er in Buchenholz geräuchert“, erzählte Stüber unserer Zeitung. Die Idee, den Wels portionsweise zu räuchern, entstand demnach, da diese Fischart einen hohen Fettanteil hat. „Er schmeckt so ähnlich wie ein Räucheraal“, sagte Stüber.

Auch von der Mosel gibt es Wels-Geschichten. Im März 2016 kämpfte ein Angler aus Briedel (Kreis Cochem-Zell) fast eineinhalb Stunden mit einem 1,67 Meter langen Fisch. „Ich wollte eigentlich nur ein paar Würfe zur Entspannung nach Feierabend auf meinen Zielfisch Zander oder Barsch machen. Nach dem zweiten Wurf gab es einen mächtigen Ruck in der Rute“, erzählte der 30-Jährige damals.

2016 wurde in Lahnstein gar die Aktion „Fang den Wels“ gestartet: Eine Woche lang stellten Angler gezielt dem größten Süßwasserfisch Europas nach, um ihn im Unterlauf der Lahn zu dezimieren, wie es damals in einem dpa-Artikel, der noch auf der Seite der Landesregierung nachgelesen werden kann. Ursprünglich kam der Wels demnach in Lahn, Mosel oder Nahe gar nicht vor – erst mit dem 1992 fertiggestellten Rhein-Main-Donau-Kanal habe sich der Fisch neue Lebensräume auch in Rheinland-Pfalz erschlossen. „Die Welsbestände haben sich in letzten 25 Jahren im Rhein und seinen Nebenflüssen sehr stark entwickelt und bei Berufsfischern für viel Ärger gesorgt“, wurde Horst Koßmann vom Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz zitiert.