Wie arbeitet HELFT UNS LEBEN, was treibt Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und ihre Mitstreiter an? Im Interview zieht sie Bilanz und beschreibt, was die Benefizaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben besonders macht.

Seit mehr als 45 Jahren engagieren sich die Leserinnen und Leser der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben mit der Initiative HELFT UNS LEBEN gemeinsam für Kinder und Familien in Not. Manuela Lewentz-Twer ist Vorsitzende des Vereins. Im Interview zieht sie Bilanz und blickt voraus.

Frau Lewentz-Twer, was hat Sie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres als Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN bewegt?

Jeden Monat erhalten wir viele Anfragen und bekommen Einblicke in die Schicksale von Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet. Menschen, die uns schreiben, sie haben alle mit einer Krankheit, einem Leiden nach einem Unfall und Ähnlichem zu kämpfen. Jedes Schicksal bewegt uns und lässt die Gedanken, auch nach den Sitzungen des Vorstandes, nicht ruhen. Aber dann, wenn uns eine Lösung eingefallen ist, wie wir helfen können, kommt die Zufriedenheit zurück.

Sie selbst besuchen mehr als die Hälfte aller Betroffenen persönlich. Wie wichtig sind Ihnen diese Kontakte und Begegnungen?

Bei einem persönlichen Eindruck vor Ort fällt es mir und auch meinen Kolleginnen und Kollegen leichter, eine Möglichkeit zu finden, um zu helfen. Im Verlauf der vergangenen Jahre haben sich einige Freundschaften aufgebaut, die ich nicht mehr missen möchte. Wunderschön ist es zu sehen, wenn ein Kind wieder gesund und vital ist, nach einem oft langen Leidensweg. Darüber hinaus sind wir auch den Spenderinnen und Spendern verpflichtet Sorge zu tragen, dass jeder Cent bei den Betroffenen ankommt.

Deshalb legt der Verein Wert darauf, nur im Verbreitungsgebiet der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben zu helfen?

Ja, das stimmt. Wir können eine gewissenhafte Prüfung aller Anträge garantieren, weil wir in der Lage sind, uns vor Ort einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.

Sind die Menschen noch offen und bereit zum Spenden?

Unsere Leserinnen und Leser sind sehr großzügig und haben ein Herz für die Sorgen ihrer Mitmenschen vor Ort. Der Verein durfte sich in den letzten Wochen über eine Erbschaft freuen, was uns sehr stolz macht. Selbstverständlich spüre ich in diesen Momenten auch die Verantwortung, die uns damit übertragen wurde. Unser Team arbeitet gewissenhaft, und wir sind daher in der Lage, diese Spenden mit der nötigen Sorgfalt, im Sinne des Spenders, weiterzuleiten.

HELFT UNS LEBEN behält immer die Kinder der Region im Auge...

Kindern die Möglichkeit zu schenken, gefördert zu werden, in einem guten Umfeld aufzuwachsen, liegt uns am Herzen. Daher ermöglichen wir auch den Kleinsten der Gemeinschaft die Möglichkeit auf eine Frühförderung für ihr Selbstbewusstsein. Ich denke an das wunderbare Projekt der Grundschule in Atzelgift im Westerwald, wo der Schulleiter Daniel Busch den Kindern die Tür geöffnet hat zu einem Projekt, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten schenkte und ebenso die Möglichkeit, sich innerhalb der Klasse von einer neuen Seite zu zeigen. Starke Kinder werden selbstbewusste Persönlichkeiten. Sicherlich gehen diese jungen Menschen später mit offenen Augen durch die Welt und zeigen dann auch selbst soziale Stärke in der und für die Gemeinschaft.

HELFT UNS LEBEN hat in den vergangenen Wochen einem jungen Familienvater geholfen, der von heute auf morgen aus dem Alltag geworfen worden ist – durch eine Krankheit. Was fühlen Sie bei diesen Begegnungen?

Mitgefühl und den Wunsch, einen Weg zu finden, um zu helfen. Im Hintergrund stehen dabei auch Familienangehörige und Freunde, die alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Gerade in den kleinen Gemeinden darf ich das immer wieder sehen. Nachbarn, Bekannte, Feuerwehren, sie alle engagieren sich, um den Betroffenen auch von ihrer Seite her zu zeigen „Du bist nicht allein, wir helfen dir“. Ich möchte allen diesen Menschen hier einmal meinen Dank senden. Je mehr Menschen sich einbringen und sozial engagieren, desto mehr Leid können wir lindern. Gemeinsam zu handeln, sich für die Menschen vor Ort einzubringen, das macht Freude. red

Infos unter www.helftunsleben.de