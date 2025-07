Vom 14. auf den 15. Juli 2021 starben alleine im Ahrtal 135 Menschen. Zahlreiche Häuser und Straßen wurden zerstört. Auch andere Teile von Rheinland-Pfalz waren stark von den Folgen des Extremwetters betroffen, besonders die Region Trier. Der Wiederaufbau kostet Milliarden. In keinem anderen Bundesland gab es zwischen 2002 und 2022 höhere Schäden an Wohngebäuden als in Rheinland-Pfalz, wie neue Versicherungsdaten zeigen, die das Recherchemedium Correctiv.Lokal und unsere Zeitung ausgewertet haben. Ursache dafür waren Extremwetter wie Sturm, Hagel und vor allem Starkregen.

In diesen 21 Jahren ist in Rheinland-Pfalz pro versichertem Gebäude ein durchschnittlicher Schaden von rund 10.700 Euro entstanden – in vielen anderen Ländern war es nur weniger als die Hälfte. Hinter Rheinland-Pfalz waren Bayern und Sachsen am stärksten betroffen. Die größten Schäden durch Extremwetter gab es in Rheinland-Pfalz seit 2018. Das Jahr 2021 sticht mit der Flutkatastrophe deutlich heraus.

i Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörungen an der Ahr, nachdem in der Nacht auf den 15. Juli 2021 eine Flutwelle den Ort überschwemmt hatte. Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

Außer dem Landkreis Ahrweiler war in Rheinland-Pfalz kein anderes Gebiet stärker betroffen als die Region Trier. Alle fünf Landkreise aus der Region nehmen Spitzenplätze beim Durchschnittsschaden pro Gebäude zwischen 2002 und 2022 ein. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hätten Hausbesitzer in diesem Zeitraum durchschnittlich mit einem Schaden von 16.376 Euro rechnen müssen. In der Stadt Trier mit 15.544 Euro, in der Vulkaneifel mit 8839 Euro, in Bernkastel-Wittlich mit 6212 Euro und in Trier-Saarburg mit 4997 Euro.

Erst dahinter folgt mit dem Kreis Mayen-Koblenz ein Landkreis im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Dort hätte der rechnerische Schaden 4566 Euro betragen. Im Kreis Neuwied wurden 3059 Euro errechnet, im Kreis Birkenfeld 2547 Euro, im Kreis Cochem-Zell 2354 Euro, im Rhein-Hunsrück-Kreis 1931 Euro, im Kreis Bad Kreuznach 1628 Euro, im Rhein-Lahn-Kreis 1470 Euro, im Kreis Altenkirchen 1454 Euro, im Westerwaldkreis 1405 Euro und in der Stadt Koblenz 1336 Euro. Zum Vergleich die Extreme: In Ahrweiler waren es mehr als 100.000 Euro, in Speyer nur gut 1100 Euro.

Extreme Wetterereignisse – vor allem Hitzewellen – nehmen auch infolge des Klimawandels seit Jahren zu. Forscher beobachten einen Zusammenhang zwischen den steigenden globalen Temperaturen und zunehmenden Flutrisiken. In Deutschland sind nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer jedoch nur 54 Prozent der Gebäude gegen Naturgefahren wie Hochwasser oder Überschwemmungen versichert. In Rheinland-Pfalz sind es sogar nur 46 Prozent der Gebäude. Viele ältere Wohngebäudeversicherungen decken nur Naturgefahren wie Sturm oder Hagel ab, nicht aber Überschwemmungen und Hochwasser.

In der Politik wird deshalb immer wieder über eine Pflicht zur sogenannten Elementarschadenversicherung diskutiert. Vor allem die Bundesländer drängen darauf. Denn die Kosten nach Extremwettern sind für den Staat enorm. Im Zeitraum von 2000 bis 2021 sind dadurch in der gesamten Bundesrepublik Schäden über 114 Milliarden Euro entstanden, wie eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt.

Die neue Bundesregierung aus Union und SPD hat sich die Versicherungspflicht für Elementarschäden in den Koalitionsvertrag geschrieben. Demnach soll es neue Gebäudeversicherungen nur noch mit Abdeckung der Elementarschäden geben. Und alte Wohngebäudeversicherungen sollen bis zu einem noch nicht festgelegten Stichtag erweitert werden müssen.

Für Gebäudebesitzer in bekannten Gefahrengebieten könnte das teuer werden. Generell warnt die Versicherungsbranche bereits vor steigenden Prämien, sollte der Staat Klimafolgeanpassungen wie etwa eine Verbesserung des Hochwasserschutzes nicht konsequent umsetzen.

Nach Schätzungen des Gesamtverbands der Versicherer könnte es sonst innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer „Verdopplung der Prämien für Wohngebäudeversicherungen kommen“, so deren Pressesprecherin Katrin Jarosch. „Betroffen wären alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, anteilig über die Miete auch alle Mieterinnen und Mieter.“

Diese Recherche ist Teil einer Kooperation mit Correctiv.Lokal, einem Netzwerk für Lokaljournalismus, das datengetriebene und investigative Recherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen umsetzt. Correctiv.Lokal ist Teil des gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv, das sich durch Spenden finanziert. Mehr unter correctiv.org/lokal  seb