Ein 60-Jähriger soll laut Staatsanwaltschaft im Januar am Koblenzer Bahnhofsplatz einem 52-Jährigen einen Motorradhelm mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen haben. „Sodass ein Knacken zu hören war“, heißt es in der Anklage. Der Prozessauftakt.

Im Januar dieses Jahres ist ein 52-jähriger Mann im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz an einem Schädelbruch und massiven Hirnblutungen verstorben. Nun – ziemlich genau sechs Monate später – ist gegen einen 60-jährigen Mann am Landgericht an Rhein und Mosel ein Prozess angelaufen. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dem 52-Jährigen im Januar am Koblenzer Bahnhofsplatz einen Motorradhelm mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen zu haben. Diese Attacke soll zu den letztlich tödlichen Verletzungen des 52-Jährigen geführt haben. Die Anklage in Koblenz lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge – beim Auftakt wurde am Landgericht lediglich die Anklageschrift verlesen.

Demnach soll der Angeklagte dem 52-Jährigen am 11. Januar am Bahnhofsplatz Koblenz „Ey, Fahrradfahrer!“ zugerufen und ihm dann unvermittelt mit einem silbernen Motorradhelm heftig und gezielt auf den Kopf geschlagen haben. „Sodass ein Knacken zu hören war“, heißt es wörtlich in der Anklage. Der 52-Jährige sei laut Staatsanwaltschaft zusammengesackt und kurzzeitig nicht ansprechbar gewesen. Der Angeklagte soll derweil kommentarlos auf sein Mofa gestiegen und weggefahren sein. In der Folge war für den 52-Jährigen ein Krankenwagen gerufen worden. Diesen soll der Geschädigte indes aus eigenem Wunsch heraus schnell wieder verlassen haben, weil die Verletzung zunächst nicht lebensbedrohlich gewirkt habe, heißt es weiter in der Anklage.

Zustand verschlechterte sich rasant

Eine Stunde später aber soll sich der Zustand des Mannes rapide verschlechtert haben – er wurde schließlich ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht. Dort verstarb der 52-Jährige laut Anklage am 13. Januar an den Folgen eines Schädelbruchs samt massiver Hirnblutungen. Warum der 60-Jährige Anfang des Jahres zugeschlagen haben soll, das wurde beim Prozessauftakt in Koblenz noch nicht beleuchtet. Der Angeklagte sitzt derzeit in der JVA Koblenz in U-Haft. An Verhandlungstag eins machte er noch keine detaillierten Angaben zu seiner Person oder zu den Vorwürfen.

Am 20. Januar hatte es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Koblenz noch geheißen, dass man gegen den Angeklagten – er ist deutscher Staatsangehöriger – ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags führe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz habe das Amtsgericht Koblenz am 14. Januar 2025 wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Haftgrundes der Flucht erlassen.

Weiter hieß es in der Mitteilung von Januar: „Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Kriminaldirektion in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Koblenz konnte der Tatverdächtige am Mittwoch, den 15. Januar 2025 in Bad Ems festgenommen und noch am selben Tage der Ermittlungsrichterin vorgeführt werden. Der Beschuldigte bestreitet den Tötungsvorsatz.“